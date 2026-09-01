JUSTO?

Levantamento deixa Ba-Vi fora dos cinco maiores clássicos do Brasil; veja o ranking

Pesquisa do ge ouviu 50 jornalistas, narradores e comentaristas de 11 estados para eleger as maiores rivalidades do futebol brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19:03

Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão Crédito: Letícia Martins/ECB

O Ba-Vi ficou fora dos cinco primeiros colocados em um levantamento realizado pelo ge para apontar os maiores clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade entre Bahia e Vitória terminou na sexta posição em número de menções, sendo citada por 10 dos 50 jornalistas, narradores e comentaristas da Globo e de afiliadas de 11 estados que participaram do levantamento.

A pesquisa foi realizada durante a semana das quartas de final da Copa do Brasil e pediu que cada participante escolhesse os três maiores clássicos do país, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. O Ba-Vi somou 12 pontos na classificação geral.