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Levantamento deixa Ba-Vi fora dos cinco maiores clássicos do Brasil; veja o ranking

Pesquisa do ge ouviu 50 jornalistas, narradores e comentaristas de 11 estados para eleger as maiores rivalidades do futebol brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19:03

Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão Crédito: Letícia Martins/ECB

O Ba-Vi ficou fora dos cinco primeiros colocados em um levantamento realizado pelo ge para apontar os maiores clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade entre Bahia e Vitória terminou na sexta posição em número de menções, sendo citada por 10 dos 50 jornalistas, narradores e comentaristas da Globo e de afiliadas de 11 estados que participaram do levantamento. 

A pesquisa foi realizada durante a semana das quartas de final da Copa do Brasil e pediu que cada participante escolhesse os três maiores clássicos do país, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. O Ba-Vi somou 12 pontos na classificação geral.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

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Tags:

Bahia Vitória Ba-vi

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