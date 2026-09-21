A GLÓRIA ETERNA

Libertadores define datas das semifinais: veja quando serão e onde assistir aos jogos de Palmeiras, Fluminense e Flamengo

Conmebol confirmou os quatro confrontos que definirão os finalistas da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:15

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Libertadores 2026. Três clubes brasileiros seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Fluminense e Flamengo. O Estudiantes, da Argentina, completa a relação de semifinalistas.

O primeiro confronto será justamente entre dois representantes brasileiros. Fluminense e Palmeiras começam a disputa por uma vaga na final no dia 14 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta está marcada para 21 de outubro, no mesmo horário, no NuBank Parque, em São Paulo.

O vencedor do confronto brasileiro garantirá presença na decisão da Libertadores. Os dois jogos entre Fluminense e Palmeiras terão transmissão da TV Globo, ge tv e Paramount+.

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Na outra semifinal, Estudiantes e Flamengo se enfrentam pela segunda vez consecutiva em uma fase decisiva da competição. O primeiro duelo será realizado em 15 de outubro, quinta-feira, às 21h30. O time argentino terá o mando de campo, mas o estádio da partida ainda não foi confirmado pela Conmebol.

A definição do segundo finalista acontecerá em 22 de outubro. O Flamengo receberá o Estudiantes no Maracanã, também às 21h30. Os confrontos entre brasileiros e argentinos terão transmissão da ESPN e do Disney+.

Datas das semifinais da Libertadores

Fluminense x Palmeiras

Ida: 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã

Volta: 21 de outubro, às 21h30, no NuBank Parque

Onde assistir: Globo, ge tv e Paramount+

Estudiantes x Flamengo

Ida: 15 de outubro, às 21h30, estádio a confirmar

Volta: 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã

Onde assistir: ESPN e Disney+

Final da Libertadores