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Libertadores define datas das semifinais: veja quando serão e onde assistir aos jogos de Palmeiras, Fluminense e Flamengo

Conmebol confirmou os quatro confrontos que definirão os finalistas da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:15

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Libertadores 2026. Três clubes brasileiros seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Fluminense e Flamengo. O Estudiantes, da Argentina, completa a relação de semifinalistas.

O primeiro confronto será justamente entre dois representantes brasileiros. Fluminense e Palmeiras começam a disputa por uma vaga na final no dia 14 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta está marcada para 21 de outubro, no mesmo horário, no NuBank Parque, em São Paulo.

O vencedor do confronto brasileiro garantirá presença na decisão da Libertadores. Os dois jogos entre Fluminense e Palmeiras terão transmissão da TV Globo, ge tv e Paramount+.

Veja a lista dos maiores capões da Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução
Boca Juniors (Argentina): 6 títulos  por Reprodução
Peñarol (Uruguai): 5 títulos por Reprodução
Flamengo (Brasil): 4 títulos por Reprodução
River Palte (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Estudiantes (Argentina): 4 títulos por Reprodução
Santos (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Palmeiras (Brasil): 3 títulos por Reprodução
São Paulo (Brasil): 3 títulos por Reprodução
Grêmio: 3 títulos por Reprodução
Nacional (Uruguai): 3 títulos por Reprodução
Olimpia (Paraguai): 3 títulos por Reprodução
Atlético Nacional (Colômbia): 2 títulos  por Reprodução
Internacional (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
Cruzeiro (Brasil): 2 títulos  por Reprodução
1 de 15
Independiente (Argentina): 7 títulos  por Reprodução

Na outra semifinal, Estudiantes e Flamengo se enfrentam pela segunda vez consecutiva em uma fase decisiva da competição. O primeiro duelo será realizado em 15 de outubro, quinta-feira, às 21h30. O time argentino terá o mando de campo, mas o estádio da partida ainda não foi confirmado pela Conmebol.

A definição do segundo finalista acontecerá em 22 de outubro. O Flamengo receberá o Estudiantes no Maracanã, também às 21h30. Os confrontos entre brasileiros e argentinos terão transmissão da ESPN e do Disney+.

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Datas das semifinais da Libertadores

Fluminense x Palmeiras

  • Ida: 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã
  • Volta: 21 de outubro, às 21h30, no NuBank Parque
  • Onde assistir: Globo, ge tv e Paramount+

Estudiantes x Flamengo

  • Ida: 15 de outubro, às 21h30, estádio a confirmar
  • Volta: 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Final da Libertadores

A final da Libertadores 2026 será disputada em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Tags:

Palmeiras Flamengo Libertadores Fluminense

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