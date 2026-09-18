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Libertadores define semifinais com três brasileiros e prêmio milionário em jogo

Flamengo enfrentará o Estudiantes, enquanto Palmeiras e Fluminense disputarão uma vaga na decisão marcada para novembro, no Uruguai

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:36

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A Copa Libertadores de 2026 conheceu nesta quinta-feira (17) os quatro clubes que seguem na disputa pelo título. O Flamengo completou a lista de classificados ao empatar com o Independiente del Valle e confirmar a vantagem construída no placar agregado.

Além do time rubro-negro, Palmeiras, Fluminense e Estudiantes avançaram às semifinais. O Palmeiras eliminou a LDU, o Fluminense deixou o Platense pelo caminho e a equipe argentina superou o Corinthians.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Com os resultados, o torneio terá um confronto brasileiro entre Palmeiras e Fluminense. Na outra semifinal, o Flamengo medirá forças com o Estudiantes. Palmeiras e Flamengo disputarão as partidas de volta como mandantes por terem registrado campanhas superiores na fase de grupos.

O duelo decisivo entre os brasileiros será realizado no Nubank Parque. Já o Flamengo receberá o Estudiantes no Maracanã. Os jogos de ida estão previstos para a semana de 14 de outubro, enquanto as partidas de volta devem ocorrer na semana do dia 21. Datas e horários ainda serão divulgados pela Conmebol.

A classificação também garantiu mais R$ 11,8 milhões a cada semifinalista. Considerando os valores recebidos desde a fase de grupos, os quatro clubes já acumulam aproximadamente R$ 32 milhões em premiações. A vaga na final renderá outros R$ 35,8 milhões, e o campeão receberá mais R$ 128 milhões.

Todos os sobreviventes já levantaram a taça da Libertadores. Flamengo e Estudiantes possuem quatro títulos e buscam o pentacampeonato. O Palmeiras tenta conquistar sua quarta taça, enquanto o Fluminense procura repetir o feito de 2023, quando foi campeão pela primeira vez.

A final será disputada em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Como Palmeiras e Fluminense estão na mesma chave, o Brasil já tem ao menos um representante garantido na decisão e poderá conquistar o oitavo título consecutivo do país na competição.

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