PELA GLÓRIA ETERNA

Libertadores: veja as chances de classificação de cada time após a 24ª rodada do Brasileirão

Projeções matemáticas indicam quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no principal torneio do continente

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:16

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A disputa por uma vaga na Copa Libertadores entra em uma fase cada vez mais decisiva com o avanço do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após a 24ª rodada, os clubes começam a definir com mais clareza seus objetivos na reta final da competição, tanto na briga pelas primeiras posições quanto na corrida por uma vaga no principal torneio sul-americano.

Com 14 rodadas ainda pela frente, a situação pode mudar bastante, mas as projeções matemáticas já indicam quais equipes aparecem em vantagem na disputa pela classificação. Confira abaixo as chances de classificação de cada equipe após a 24ª rodada do Brasileirão de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).