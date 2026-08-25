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Libertadores: veja as chances de classificação de cada time após a 24ª rodada do Brasileirão

Projeções matemáticas indicam quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no principal torneio do continente

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:16

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A disputa por uma vaga na Copa Libertadores entra em uma fase cada vez mais decisiva com o avanço do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após a 24ª rodada, os clubes começam a definir com mais clareza seus objetivos na reta final da competição, tanto na briga pelas primeiras posições quanto na corrida por uma vaga no principal torneio sul-americano.

Com 14 rodadas ainda pela frente, a situação pode mudar bastante, mas as projeções matemáticas já indicam quais equipes aparecem em vantagem na disputa pela classificação. Confira abaixo as chances de classificação de cada equipe após a 24ª rodada do Brasileirão de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Palmeiras - 99,50% por Reprodução
Flamengo - 94,9% por Reprodução
Athletico - 89,9% por Reprodução
Cruzeiro - 59,8% por Reprodução
Fluminense - 59,5% por Reprodução
Bahia - 24,9% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 24,6% por Reprodução
Atlético-MG - 18% por Reprodução
Coritiba - 12% por Reprodução
Corinthians - 7,4% por Reprodução
Botafogo - 5,7% por Reprodução
Vitória - 1,6% por Reprodução
São Paulo - 0,99% por Reprodução
Santos - 0,37% por Reprodução
Grêmio - 0,32% por Reprodução
Mirassol - 0,30% por Reprodução
Inter - 0,089% por Reprodução
Vasco - 0,040% por Reprodução
Remo - 0,035%  por Reprodução
Chapecoense - 0% por Reprodução
1 de 20
Palmeiras - 99,50% por Reprodução

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