Libertadores: veja as chances de classificação de cada time após a 24ª rodada do Brasileirão

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:16
A disputa por uma vaga na Copa Libertadores entra em uma fase cada vez mais decisiva com o avanço do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Após a 24ª rodada, os clubes começam a definir com mais clareza seus objetivos na reta final da competição, tanto na briga pelas primeiras posições quanto na corrida por uma vaga no principal torneio sul-americano.
Com 14 rodadas ainda pela frente, a situação pode mudar bastante, mas as projeções matemáticas já indicam quais equipes aparecem em vantagem na disputa pela classificação. Confira abaixo as chances de classificação de cada equipe após a 24ª rodada do Brasileirão de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG