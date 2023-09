Líder da Série B, Vitória está a 10 jogos de concretizar o sonho do acesso

Elenco do Vitória é o dono da melhor campanha da Série B 2023. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A contagem agora é regressiva. Apenas 10 jogos separam o Vitória do tão sonhado acesso à Série A do Brasileiro. Ituano, Tombense, Criciúma, Guarani, Sampaio Corrêa, Juventude, Vila Nova, Novorizontino, Sport e Chapecoense são os adversários rubro-negros na reta final da Série B.



Serão cinco jogos longe de Salvador, incluindo o primeiro e o último dessa sequência. Na sexta-feira (22), às 21h30, o Leão visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo.

Depois, o rubro-negro ainda jogará como visitante contra Criciúma, no Heriberto Hülse, Sampaio Corrêa, no Castelão, Novorizontino, no estádio Jorge Biase, e encerra a participação no campeonato diante da Chapecoense, na Arena Condá.

Outras cinco partidas serão disputadas no Barradão. O time comandado por Léo Condé terá o apoio maciço da torcida vermelha e preta diante de Tombense, Guarani, Juventude, Vila Nova e Sport. O duelo com o rival pernambucano marca a despedida do estádio na temporada, na penúltima rodada do torneio.

No primeiro turno, o Vitória conquistou 18 dos 30 pontos possíveis diante dos mesmos adversários que vai encarar a partir de agora. Foram seis vitórias, contra Ituano (3x0), Tombense, Sampaio Corrêa, Novorizontino, Sport (todo por 2x1) e Chapecoense (1x0), além de quatro derrotas, para Criciúma (1x0), Guarani (2x0), Juventude e Vila Nova (ambas por 1x0).

Seis dos 10 adversários que o Vitória vai enfrentar nessa Série B estão na briga pelo acesso. Criciúma, Guarani, Juventude, Vila Nova, Novorizontino e Sport fazem parte do G8. Além deles, o próprio Vitória, líder da competição, com 52 pontos, e o Atlético-GO, 8º colocado, com 44, completam o grupo de times que brigam por uma vaga na elite do futebol nacional no ano que vem.

Portanto, o Leão terá seis confrontos diretos e vai enfrentar todos os times que atualmente compõem o G4. Guarani e Sport têm 50 pontos cada e ocupam a 2ª e 3ª colocações, respectivamente. O Novorizontino fecha o grupo seleto, na 4ª posição, com 48.

No primeiro turno, o Vitória venceu apenas dois desses seis rivais diretos na briga pelo acesso. Bateu o Sport, na Ilha do Retiro, e o Novorizontino, no Barradão. Perdeu para Criciúma, Guarani, Juventude e Vila Nova. Conquistou apenas seis dos 18 pontos possíveis diante deles e vai tentar fazer diferente nos reencontros nessa reta final.

Ainda restam 30 pontos a serem disputados no final desse longo caminho rumo à Série A. Para garantir o objetivo, o Vitória precisa conquistar apenas 15 deles. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que alcançar 67 pontos tem 99.9% de probabilidade de obter o acesso.

Os 10 confrontos finais do Vitória na Série B:

Ituano x Vitória - 22/09 - 21h30 - Novelli Júnior - Itu

Vitória x Tombense - 29/09 - 21h30 – Barradão

Criciúma x Vitória - 08/10 - 18h00 - Heriberto Hülse – Criciúma

Vitória x Guarani - 15/10 - 18h00 – Barradão

Sampaio Corrêa x Vitória - 20/10 - 19h00 - Castelão - São Luís

Vitória x Juventude - 29/10 - 19h00 – Barradão

Vitória x Vila Nova - Data e horário não divulgados – Barradão

Novorizontino x Vitória - Data e horário a definir - Jorge Biase - Novo Horizonte

Vitória x Sport - Data e horário a definir – Barradão

Chapecoense x Vitória - Data e horário a definir - Arena Condá - Chapecó

Os 10 confrontos finais dos rivais que também brigam pelo acesso:

GUARANI

CRB x Guarani

Guarani x Novorizontino

Guarani x Vila Nova-GO

Vitória x Guarani

Mirassol x Guarani

Guarani x Botafogo-SP

Londrina x Guarani

Guarani x Criciúma

Guarani x ABC

Atlético-GO x Guarani

SPORT

Sport x Londrina

Avaí x Sport

Sport x Ponte Preta

Juventude x Sport

Sport x Chapecoense

Ceará x Sport

Mirassol x Sport

Sport x Atlético-GO

Vitória x Sport

Sport x Sampaio Corrêa

NOVORIZONTINO

Novorizontino x ABC

Guarani x Novorizontino

Sampaio Corrêa x Novorizontino

Novorizontino x Tombense

Botafogo-SP x Novorizontino

Novorizontino x Ponte Preta

Atlético-GO x Novorizontino

Novorizontino x Vitória

Londrina x Novorizontino

Novorizontino x Criciúma

CRICIÚMA

Atlético-GO x Criciúma

Juventude x Criciúma

Criciúma x Vitória

Criciúma x Chapecoense

CRB x Criciúma

Criciúma x Sampaio Corrêa

Criciúma x ABC

Guarani x Criciúma

Criciúma x Botafogo-SP

Novorizontino x Criciúma

JUVENTUDE

Avaí x Juventude

Juventude x Criciúma

Tombense x Juventude

Juventude x Sport

Juventude x Londrina

Vitória x Juventude

Juventude x Ituano

ABC x Juventude

Juventude x Ponte Preta

Ceará x Juventude

VILA NOVA

Sampaio Corrêa x Vila Nova

Vila Nova x Chapecoense

Guarani x Vila Nova

Vila Nova x Botafogo-SP

Tombense x Vila Nova

Vila Nova x Atlético-GO

Vitória x Vila Nova

Vila Nova x Londrina

Vila Nova x Ceará

ABC x Vila Nova

ATLÉTICO-GO

Atlético-GO x Criciúma

Ceará x Atlético-GO

Atlético-GO x Ituano

Ponte Preta x Atlético-GO

Atlético-GO x ABC

Vila Nova x Atlético-GO

Atlético-GO x Novorizontino

Sport x Atlético-GO

Mirassol x Atlético-GO