Líder da Série B, Vitória precisa mostrar força para não sair do trilho após goleada

Elenco do Vitória precisa mostrar psicológico forte em continuidade da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Líder isolado da Série B do Brasileiro, o Vitória sofreu um baque na última rodada da competição e precisa reagir para se manter no trilho do acesso à primeira divisão. A moral que o topo da tabela garante perante os demais adversários foi abalada após a goleada por 6x0 sofrida diante do CRB e a forma como o grupo vai assimilar ela pode impactar de forma positiva ou negativa no restante do torneio.



“É passar para os jogadores, mostrar para eles que foi uma partida terrível, mas que eles já fizeram muitas coisas boas dentro da competição. Até por isso o Vitória é o líder. Não podemos fazer um cenário de terra arrasada, muito pelo contrário. Temos que mobilizar os jogadores, já passei por isso dentro do futebol e tenho certeza que vamos chegar forte contra o Avaí”, projetou o técnico Léo Condé, logo após a derrota para o rival alagoano.

O resultado foi humilhante, ainda mais porque o Vitória não esboçou poder de reação e acabou dominado ao longo de todo o jogo, mas ele não custou ao rubro-negro a liderança. O Leão segue na primeira colocação, com 49 pontos, e tem ela garantida até o final desta 27ª rodada. Avaí e Novorizontino são os únicos adversários que ainda não entraram em campo e nenhum dos dois pode alcançar o rubro-negro. O jogo é nesta segunda-feira (11), às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis.

O time catarinense, adversário do Vitória de domingo (17), às 18h, no Barradão, já pela 28ª rodada, amarga a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 27 pontos, e não tem chance de se aproximar do rubro-negro. Já o Novorizontino, 4º colocado, com 45 pontos, tem possibilidade de assumir a vice-liderança da competição. Se isso ocorrer, o time paulista vai diminuir a diferença do Leão para o segundo colocado. Atualmente esse posto é do Sport, que soma os mesmos 47 pontos do Guarani, dono da 3ª posição.

Apesar do baque, o Vitória ainda vive situação confortável, pois está a quatro pontos do primeiro time fora do G4, o Vila Nova, 5º colocado, com 45 pontos, assim como o Criciúma, 6º. Tem muita gente na briga pelo acesso ainda e não dá para se acomodar. São apenas cinco pontos de diferença para o 8º colocado, o Atlético-GO, dono de 44 pontos. O Juventude tem a mesma pontuação e está em 7º lugar.

Dono da melhor campanha do primeiro turno da Série B, o Vitória não consegue repetir o mesmo rendimento. O rubro-negro aparece na 8ª colocação na classificação do returno, pois obteve apenas metade da pontuação disputada até aqui. O Leão conseguiu 12 dos 24 pontos que poderia somar, após três vitórias, três empates e duas derrotas. Além da goleada por 6x0 para o CRB, o time comandado por Léo Condé já tinha sido derrotado pelo Londrina, por 2x0, também fora de casa.

O elenco do Vitória se reapresenta na terça-feira (12) à tarde na Toca do Leão, quando inicia os preparativos para o jogo contra o Avaí. Para Léo Condé, a forma como o grupo vai responder nesta semana será de fundamental importância para a continuidade no campeonato.

O comandante rubro-negro recordou que no ano passado o Vitória também sofreu uma goleada e teve forças para dar a volta por cima. Na segunda rodada do quadrangular final da Série C, o time baiano foi goleado pelo Figueirense, por 5x1, também fora de casa, mas se refez e comemorou o acesso à Série B no final da temporada.