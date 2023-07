Líder da Série B, Vitória retorna para Salvador e se reapresenta na sexta

O elenco do Vitória retornou a Salvador na tarde desta quinta-feira (20), um dia após ganhar do Sport por 2x1 na Ilha do Retiro, em Pernambuco. O resultado fez o rubro-negro baiano retomar a liderança da Série B.



O Leão se reapresentará na tarde desta sexta-feira (21), quando iniciará a preparação para enfrentar a Chapecoense em casa. Serão três dias de treinos até o jogo, marcado para a próxima segunda-feira (24), às 19h, no Barradão. A partida marca o encerramento do primeiro turno da Segundona.