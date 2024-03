DE VOLTA

Lima é escolhida sede dos Jogos Pan-Americanos 2027 cinco anos após receber o evento

A disputa foi apertada com Assunção, capital do Paraguai, mas vencida pelos peruanos por 28 a 24

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, pela Panam Sports, organizadora do evento, ficou definido que a cidade de Lima, no Peru, sediará os Jogos Pan-Americanos de 2027. A disputa foi apertada com Assunção, capital do Paraguai, mas vencida pelos peruanos por 28 a 24.