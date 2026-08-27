FUTEBOL

Liverpool acerta contratação de craque do PSG por R$ 839 milhões

Atacante francês deve se tornar a segunda contratação mais cara da história do clube inglês

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:49

Liverpool teria fechado a contratação de Barcola Crédito: Reprodução

O Liverpool acertou a contratação do atacante Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, em uma negociação de 120 milhões de libras, cerca de R$ 839 milhões, segundo a Sky Sports. As partes ainda precisam definir a forma de pagamento para concluir a transferência.

Inicialmente, o PSG exigia 145 milhões de libras, aproximadamente R$ 1,02 bilhão, para liberar o jogador. As negociações, no entanto, avançaram nas últimas horas, e os clubes teriam chegado a um acordo pelo valor de 120 milhões de libras.

Caso a transferência seja oficialmente confirmada, Barcola se tornará a segunda contratação mais cara da história do Liverpool. Ele ficará atrás apenas de Alexander Isak, adquirido pelo clube inglês junto ao Newcastle por 125 milhões de libras, com a possibilidade de outros 5 milhões em bônus.

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Barcola chega após uma temporada de destaque no PSG. O atacante disputou 49 partidas, marcou 13 gols e distribuiu seis assistências, participando da campanha que terminou com o bicampeonato da Champions League.

O francês também se tornaria o principal reforço do Liverpool para a nova temporada. Até agora, o clube havia realizado investimentos menores, como as contratações do zagueiro francês Jeremy Jacquet, ex-Rennes, por 70 milhões de euros, e do meia-atacante espanhol Víctor Muñoz, ex-Osasuna, por 40 milhões de euros.