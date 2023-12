Liverpool empata com United e Arsenal assume a liderança

Liverpool e Manchester United empataram em Anfield . Crédito: Divulgação/Liverpool

O Liverpool não fez uma grande exibição neste domingo, no Anfield, e ficou no empate sem gols com o Manchester United, pela 17ª rodada. Com isso, o time comandado por Jürgen Klopp terminou em segundo lugar, com os mesmos 38 pontos do Aston Villa, em terceiro e entregou a liderança ao Arsenal, com 39. O Manchester City, com 34, é o quarto. Já o United caiu para o sétimo lugar, com 28, fora da zona de classificação para os torneios europeus.



A partida marcou o reencontro dos rivais depois da goleada por 7 a 0 aplicada pelo Liverpool em março. O domínio do primeiro tempo foi todo do time da casa, que chegou a ter 15 finalizações, contra apenas duas do United. A tática, no entanto, era clara. Enquanto o time da casa buscou o gol em todo o momento, o rival apenas se defendeu. Com Luis Díaz, Darwin Núñez e Salah apagados, o Liverpool não conseguiu encaixar o último passe e arriscou apenas em arremates de fora da área, ou em cruzamentos para dentro da área. Em uma delas, Onana fez grande defesa na cabeçada de Van Dijk.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. O Liverpool pressionou, principalmente em lances com Salah e Alexander-Arnold, mas Onana acabou salvando o United, que recuou de vez no final e acabou conseguindo confirmar um ponto fora de casa. O Manchester United volta a campo no sábado, às 9h30, diante do West Ham, no Olímpico de Londres. No mesmo dia, às 14h30, o Liverpool tem pela frente o líder da competição, o Arsenal, novamente no Anfield.

JESUS MARCA E AJUDA ARSENAL A ASSUMIR A PONTA

Para assumir a liderança neste domingo, o Arsenal se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Aston Villa e voltou a vencer no Campeonato Inglês. No Emirates Stadium, derrotou o Brighton por 2 a 0, com direito a gol do brasileiro Gabriel Jesus.

O primeiro tempo foi todo do Arsenal, que não conseguiu tirar o zero do marcador. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães criaram as principais oportunidades do time da casa, mas o empate persistiu. Do lado do Brighton, a missão foi não sofrer gols.

A tática do time visitante deu certo até o segundo tempo, quando o Arsenal cresceu na partida e conseguiu desencantar. Após cobrança de escanteio e desvio da defesa adversária na primeira trave, Jesus só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Brighton precisou se arriscar e chegou a ameaçar o Arsenal, que acabou definindo o triunfo aos 43. Nketiah avançou pelo meio e acionou Havertz pela esquerda. Ele invadiu a área e tocou na saída do goleiro para confirmar mais três pontos importantes para o Arsenal na briga pela liderança do Campeonato inglês.

MAIS JOGOS

Ainda neste domingo, o Aston Villa mostrou mais uma vez que pode ser o grande azarão da temporada. Apesar de jogar fora de casa, derrotou o Brentford por 2 a 1, com os dois marcados nos minutos finais do duelo. Além de continuar na briga pela liderança, com 38 pontos, em terceiro lugar, deixou o rival no meio da tabela, com 19, em 12º.