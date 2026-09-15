Liverpool mira atacante brasileiro para ocupar lugar de Salah e pode pagar fortuna

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:29
O Liverpool já avalia alternativas para preencher o espaço deixado por Mohamed Salah no ataque e colocou um brasileiro no radar. De acordo com o jornal espanhol As, Rayan, atualmente no Bournemouth, é um dos jogadores observados pelo clube inglês para atuar pelo lado direito na próxima temporada.
A busca ganhou força após o fim da passagem de Salah por Anfield. O egípcio deixou o Liverpool em junho, depois de nove temporadas, e posteriormente acertou com o Trabzonspor, da Turquia. Para o setor ofensivo, o clube já contratou Víctor Muñoz e Bradley Barcola, mas entende que os dois têm características mais voltadas para o lado esquerdo do campo.
Melhores contratações da PL
É justamente nesse ponto que Rayan aparece como uma alternativa interessante. Canhoto, o atacante brasileiro tem como uma de suas principais características a capacidade de atuar pela direita, perfil que se encaixa na necessidade identificada pelo Liverpool.
Além das características dentro de campo, Rayan também é um jogador conhecido por Andoni Iraola. O treinador trabalhou com o brasileiro no Bournemouth antes de assumir o comando do Liverpool, o que pode pesar na avaliação do atacante.
Uma possível contratação, no entanto, teria um custo bastante elevado. Segundo o As, uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, cerca de R$ 892 milhões, passará a valer no contrato de Rayan a partir de 2027. Caso o Liverpool desembolse esse valor, a negociação superaria o atual recorde de contratação da história do clube.
Rayan chegou ao futebol inglês em janeiro de 2026, quando o Bournemouth o contratou junto ao Vasco. A transferência foi fechada por 35 milhões de euros, considerando também os bônus previstos no acordo.
Em sua primeira temporada na Premier League, o atacante disputou 15 partidas, marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. Aos 20 anos, ele tem vínculo com o Bournemouth até junho de 2031.
O bom desempenho na Inglaterra também fez com que o brasileiro começasse a receber chances na Seleção Brasileira e fosse convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O jovem atacante também foi convocado para os próximos compromissos do Brasil contra Austrália e Índia.