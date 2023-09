Liverpool sofre, mas vence de virada em estreia na Liga Europa

Principal nome da atual edição da Liga Europa, o Liverpool sofreu nesta quinta-feira (21), mas fez valer o seu favoritismo. Em sua estreia na fase de grupos, o time inglês venceu o LASK, de virada, por 3x1, com um gol de cada atacante. A partida foi disputada na Raiffeisen Arena, na cidade de Linz, na Áustria.



O triunfo faz o Liverpool despontar no Grupo E, que ainda conta com o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, e o Toulouse, da França, que empataram por 1x1. Nesta fase da Liga Europa, o primeiro colocado de cada chave avança diretamente para as oitavas de final. E o segundo disputará um playoff com times da Liga dos Campeões buscando a vaga nas oitavas.