Livro reúne todas as camisas da história do Bahia

Crédito: Divulgação

Você sabia que o Bahia utilizou camisas amarelas ainda nos anos 60? Que o goleiro Ronaldo Passos utilizou uniformes de marca diferente dos demais jogadores na final de 1988? Quais detalhes traziam a camisa utilizada por Raudinei em seu gol histórico? Todas essas curiosidades são elucidadas no livro As Camisas do Bahia, lançado na última terça (28), que ilustra todos os uniformes utilizados pelo clube em seus 92 anos de história. O projeto foi realizado após longa e minuciosa pesquisa, através de arquivos de jornais, revistas e relatos de ex-jogadores. O livro ainda possui a chancela do Bahia, sendo um produto oficial e licenciado pelo clube.

Os autores Ruy Guimarães, Eduardo Medeiros, Ronei Dias, Arilde Junior e Alexandre Teixeira são estudiosos da história do clube, além de colecionadores de camisas e itens relacionados ao tricolor de aço, colaborando com o museu do clube e como autores de obras relacionadas à trajetória do time. O livro custa R$ 150 e está disponível para compra no site do projeto, bastando preencher os dados solicitados.

“Sempre existiu uma lacuna enorme tanto na literatura como na mídia nacional a respeito dos times do nordeste e vimos que é preciso um clube do porte do Bahia ter sua história contada também pelo viés de suas camisas, que são uma espécie de marco temporal para o torcedor em cada fase, em cada título do clube. Nada mais justo que ele tenha uma obra como essa à mão para saber mais sobre o Bahia ou mesmo rememorar um momento especial”, defende o jornalista Ronei Dias.