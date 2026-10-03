FUTURO GARANTIDO

Longe dos gramados desde fevereiro, Dudu renova com o Vitória até 2028

Campeão da Série B de 2023 com o clube, jogador passou por cirurgia na coluna e só deve voltar a jogar em 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08:41

Dudu em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória renovou o contrato do volante Dudu até 31 de dezembro de 2028. A extensão foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (2) e acrescenta um ano ao vínculo anterior, que terminaria em 2027. O acordo também prevê aumento salarial para o jogador.

Renovação de Dudu no Bid Crédito: Reprodução/CBF

A renovação acontece com o atleta fora de combate. O volante de 27 anos não joga desde fevereiro e, em março, foi operado na coluna para corrigir um deslizamento da quinta vértebra lombar, condição que já o acompanhava há algum tempo. Mesmo avançando bem na recuperação, Dudu só deve voltar a jogar em 2027.

Antes da lesão, o camisa 21 vivia uma grande fase. Tinha disputado cinco jogos no ano e tinha acabado de assumir a titularidade da equipe após marcar seu primeiro gol pelo clube na derrota por 5x1 para o Palmeiras, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Relembre a passagem de Dudu pelo Vitória 1 de 8

Do título nacional às idas e vindas

Dudu chegou à Toca do Leão em julho de 2023, emprestado pelo Volta Redonda. Naquele ano, foi importante na campanha da Série B, o primeiro título nacional da história do clube. Em novembro, o Vitória exerceu a cláusula de compra e ficou com 70% dos direitos econômicos do volante.

No começo de 2024, foi campeão baiano novamente como peça-chave da equipe. Depois disso, a trajetória mudou por causa de problemas fora de campo. Após ser agredido por integrantes de uma torcida organizada, ele foi emprestado ao Novorizontino em agosto de 2024, onde disputou oito partidas.

Em 2025, defendeu a Ponte Preta no Campeonato Paulista e na Série C, mas também teve alguns problemas extra-campo. Sofrendo com lesões e dificuldades para encontrar bons nomes no mercado, o Vitória pediu o retorno antecipado do jogador em agosto do ano passado.

De volta, Dudu ganhou espaço com o técnico Jair Ventura e disputou 12 jogos na reta final do Brasileirão, contribuindo para a permanência do clube na Série A. O estilo aguerrido rendeu oito cartões amarelos e dois vermelhos nesse período, mas sempre foi um dos motivos pelos quais é querido por boa parte da torcida rubro-negra.