Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Longe dos gramados desde fevereiro, Dudu renova com o Vitória até 2028

Campeão da Série B de 2023 com o clube, jogador passou por cirurgia na coluna e só deve voltar a jogar em 2027

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08:41

Dudu em ação pelo Vitória
Dudu em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória renovou o contrato do volante Dudu até 31 de dezembro de 2028. A extensão foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (2) e acrescenta um ano ao vínculo anterior, que terminaria em 2027. O acordo também prevê aumento salarial para o jogador.

Renovação de Dudu no Bid Crédito: Reprodução/CBF

A renovação acontece com o atleta fora de combate. O volante de 27 anos não joga desde fevereiro e, em março, foi operado na coluna para corrigir um deslizamento da quinta vértebra lombar, condição que já o acompanhava há algum tempo. Mesmo avançando bem na recuperação, Dudu só deve voltar a jogar em 2027.

Antes da lesão, o camisa 21 vivia uma grande fase. Tinha disputado cinco jogos no ano e tinha acabado de assumir a titularidade da equipe após marcar seu primeiro gol pelo clube na derrota por 5x1 para o Palmeiras, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Relembre a passagem de Dudu pelo Vitória

Dudu quer reconquistar a confiança do torcedor do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu foi expulso contra o Bahia após receber o segundo cartão amarelo por Arisson Marinho/CORREIO
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu em ação pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Volante Dudu se firmou no meio-campo do Vitória durante a Série B por VICTOR FERREIRA / ECV
1 de 8
Dudu quer reconquistar a confiança do torcedor do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Do título nacional às idas e vindas

Dudu chegou à Toca do Leão em julho de 2023, emprestado pelo Volta Redonda. Naquele ano, foi importante na campanha da Série B, o primeiro título nacional da história do clube. Em novembro, o Vitória exerceu a cláusula de compra e ficou com 70% dos direitos econômicos do volante.

No começo de 2024, foi campeão baiano novamente como peça-chave da equipe. Depois disso, a trajetória mudou por causa de problemas fora de campo. Após ser agredido por integrantes de uma torcida organizada, ele foi emprestado ao Novorizontino em agosto de 2024, onde disputou oito partidas.

Leia mais

Imagem - 'Tem que olhar com carinho': Ex-Seleção indica Lucas Arcanjo para Ancelotti

'Tem que olhar com carinho': Ex-Seleção indica Lucas Arcanjo para Ancelotti

Imagem - Vitória se junta a outros clubes e aciona o STF contra o fim das bets após aviso de rescisão da 7k

Vitória se junta a outros clubes e aciona o STF contra o fim das bets após aviso de rescisão da 7k

Imagem - Reviravolta: Justiça condena Vitória a pagar R$ 7 milhões a ex-atacante

Reviravolta: Justiça condena Vitória a pagar R$ 7 milhões a ex-atacante

Em 2025, defendeu a Ponte Preta no Campeonato Paulista e na Série C, mas também teve alguns problemas extra-campo. Sofrendo com lesões e dificuldades para encontrar bons nomes no mercado, o Vitória pediu o retorno antecipado do jogador em agosto do ano passado.

De volta, Dudu ganhou espaço com o técnico Jair Ventura e disputou 12 jogos na reta final do Brasileirão, contribuindo para a permanência do clube na Série A. O estilo aguerrido rendeu oito cartões amarelos e dois vermelhos nesse período, mas sempre foi um dos motivos pelos quais é querido por boa parte da torcida rubro-negra.

Somando todas as passagens, o volante tem 60 partidas pelo Vitória, com um gol e uma assistência.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - 'Proibir não é proteger': Setor de apostas protesta contra o fim das bets durante clássico do Brasileirão

'Proibir não é proteger': Setor de apostas protesta contra o fim das bets durante clássico do Brasileirão
Imagem - Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Brasileirão Feminino: São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para a final

Brasileirão Feminino: São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para a final