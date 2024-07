PARIS-2024

Lucarelli comemora ida antecipada da Seleção Brasileira de vôlei à França antes da olimpíada

A seleção brasileira masculina de vôlei já trabalha na França de olho nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Depois de fazer uma Liga das nações ruins, o time do técnico Bernardinho faz a reta final de preparação já no país anfitrião para se redimir e buscar um lugar ao pódio e o ponteiro Lucarelli elogia a logística adotada.

O time treina em La Moselle, na França, onde fará dois amistosos com a Alemanha, o primeiro nesta sexta-feira, no qual Bernardinho começará a dar cara ao time titular que deve utilizar na Arena Paris Sul, onde serão disputados os jogos de vôlei entre 17 de julho e 10 de agosto.

"Bem importante já estar aqui na França se preparando um pouco antes para se aclimatar, entrar no fuso", celebra o ponteiro Lucarelli, uma das esperanças brasileiras em Paris. "Esses dois amistosos serão importantíssimos, contra uma grande seleção da Alemanha, que vem jogando muito bem. Então é uma excelente preparação", diz.

Apesar de também estar empolgada para Paris-2024, a Alemanha é outra seleção que busca redenção após fracasso na Liga das Nações. O Brasil caiu nas quartas, eliminado pela Polônia, enquanto os alemães acabaram nem se garantindo no mata-mata.

A seleção masculina caiu no Grupo B em Paris-2024, ao lado de Itália, adversária da estreia, dia 27 de julho, da Polônia (jogam 31/7) e Egito (2/8). Os alemães estão no Grupo C. Os dois melhores de cada um dos três grupos, mais dois terceiros lugares avançam às quartas de final.