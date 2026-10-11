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Luciano Juba marca de pênalti, e Bahia vence o Mirassol na Fonte Nova pelo Brasileirão

Tricolor aproveita cobrança de pênalti para recuperação após duas derrotas consecutivas

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 21:35

Bahia e Mirassol Crédito: Reprodução/TV Globo

O Bahia venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (11), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Luciano Juba, em cobrança de pênalti. 

A equipe comandada por Rogério Ceni conseguiu aproveitar o jogo em casa para voltar a somar três pontos e se manter na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
1 de 29
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

O Tricolor entrou em campo pressionado após duas derrotas consecutivas na competição: por 2x1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, resultado que encerrou uma sequência de onze jogos sem derrota, a maior invencibilidade do clube na era dos pontos corridos, e a partida contra o Palmeiras em que perdeu por 1x0, no Nubank Parque. 

O Mirassol, por sua vez, iniciou a rodada na 15ª colocação, com 33 pontos, e tentava ampliar a distância para a zona de rebaixamento. A equipe paulista vinha de uma sequência de quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates.

Com presença ofensiva desde os primeiros minutos, o Bahia criou oportunidades com Erick Pulga, Alejo Véliz e David Duarte, chegou a balançar as redes com Marcos Victor, mas teve o gol anulado após revisão do árbitro de vídeo (VAR). Aos 22 minutos, Jean Lucas ainda acertou a trave.

O Tricolor continuou dominando o 1º tempo, até que Reinaldo tocou com o braço na bola dentro da área. Luciano Juba partiu para a cobrança e abriu o placar aos 37 minutos.

O empate para o Mirassol quase veio ao final do 2º tempo num lance parecido. Roman Gomez tocou com o braço na bola dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Reinaldo chutou para muito longe do gol.

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