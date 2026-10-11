FUTEBOL

Luciano Juba marca de pênalti, e Bahia vence o Mirassol na Fonte Nova pelo Brasileirão

Tricolor aproveita cobrança de pênalti para recuperação após duas derrotas consecutivas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 21:35

Bahia e Mirassol Crédito: Reprodução/TV Globo

O Bahia venceu o Mirassol por 1 a 0 neste domingo (11), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Luciano Juba, em cobrança de pênalti.

A equipe comandada por Rogério Ceni conseguiu aproveitar o jogo em casa para voltar a somar três pontos e se manter na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 29

O Tricolor entrou em campo pressionado após duas derrotas consecutivas na competição: por 2x1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, resultado que encerrou uma sequência de onze jogos sem derrota, a maior invencibilidade do clube na era dos pontos corridos, e a partida contra o Palmeiras em que perdeu por 1x0, no Nubank Parque.

O Mirassol, por sua vez, iniciou a rodada na 15ª colocação, com 33 pontos, e tentava ampliar a distância para a zona de rebaixamento. A equipe paulista vinha de uma sequência de quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates.

Com presença ofensiva desde os primeiros minutos, o Bahia criou oportunidades com Erick Pulga, Alejo Véliz e David Duarte, chegou a balançar as redes com Marcos Victor, mas teve o gol anulado após revisão do árbitro de vídeo (VAR). Aos 22 minutos, Jean Lucas ainda acertou a trave.

O Tricolor continuou dominando o 1º tempo, até que Reinaldo tocou com o braço na bola dentro da área. Luciano Juba partiu para a cobrança e abriu o placar aos 37 minutos.