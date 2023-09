Luciano Juba tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia

Reforço anunciado pelo Bahia nesta sexta-feira (1º), o meia-atacante Luciano Juba teve o nome publicado no BID da CBF e pode estrear contra o Vasco, neste domingo (3), às 18h30, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.



Juba chega ao Bahia livre após o fim do contrato com o Sport e, apesar do fim da janela de transferências, pôde ser inscrito pelo tricolor pois quando firmou o último contrato com o clube pernambucano, em 2020, não havia janela no futebol brasileiro.