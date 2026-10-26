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Luis de la Fuente e Pere Romeu são eleitos os melhores técnicos do mundo na Bola de Ouro 2026

Campeão mundial com a Espanha leva o Troféu Johan Cruyff, enquanto o comandante do Barça feminino coroa temporada perfeita

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:41

Pere Romeu e Luis de la Fuente foram eleitos os melhores técnicos do ano na Bola de Ouro 2026
Pere Romeu e Luis de la Fuente foram eleitos os melhores técnicos do ano na Bola de Ouro 2026 Crédito: Divulgação

A Espanha dominou também a premiação de treinadores da Bola de Ouro 2026. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Luis de la Fuente, comandante da seleção espanhola, foi eleito o melhor técnico do futebol masculino. Entre as mulheres, o troféu ficou com Pere Romeu, do Barcelona. Os dois receberam o Troféu Johan Cruyff, que homenageia o ídolo holandês e premia os treinadores de destaque da temporada desde 2024.

De la Fuente, enfim, no topo

O prêmio coroa um ciclo vitorioso. De la Fuente levou a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026, dois anos depois de conquistar a Eurocopa de 2024. Naquela temporada, ele já havia sido lembrado na premiação, mas terminou em terceiro lugar. Agora, com o Mundial no currículo, chegou ao topo.

Na disputa, o espanhol superou nomes de peso dos clubes europeus: Mikel Arteta, campeão inglês com o Arsenal; Unai Emery, do Aston Villa; Vincent Kompany, do Bayern de Munique; e Luis Enrique, do PSG, vencedor da edição passada. Antes dele, o troféu masculino havia ficado com Carlo Ancelotti, em 2024, e com o próprio Luis Enrique, em 2025.

TOP 10: os técnicos mais bem pagos da Copa do Mundo 2026

1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 milhões de euros (R$ 55,8 milhões) por Rafael Ribeiro/CBF
Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 milhões de euros (R$ 34,6 milhões) por Divulgação/England Football Team
3. Julian Nagelsmann (Alemanha) – 4,9 milhões de euros (R$ 28,8 milhões) por Thomas Böcker/DFB
4. Fabio Cannavaro (Uzbequistão) – 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões) por Reprodução
5. Roberto Martínez (Portugal) – 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões) por Reprodução
6. Didier Deschamps (França) – 3,8 milhões de euros (R$ 22,3 milhões) por Divulgação I Fifa
7. Marcelo Bielsa (Uruguai) – 3,5 milhões de euros (R$ 20,5 milhões) por AUF/Divulgação
8. Ronald Koeman (Holanda) – 3 milhões de euros (R$ 17,6 milhões) por KNVB Media/Divulgação
9. Gustavo Alfaro (Paraguai) – 2,5 milhões de euros (R$ 14,7 milhões) por Reprodução
10. Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) por Divulgação/AFA
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1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 milhões de euros (R$ 55,8 milhões) por Rafael Ribeiro/CBF

Romeu e a temporada perfeita

Do lado feminino, Pere Romeu fez história. Aos 32 anos, ele se tornou o primeiro treinador do Barcelona a vencer o prêmio, seja no masculino ou no feminino. A conquista foi a terceira do Barça na noite, depois dos Troféus Kopa de Lamine Yamal e Vicky López.

O reconhecimento veio após uma campanha impecável. Em sua segunda temporada no comando, Romeu venceu todas as competições que disputou: Liga F, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha, Copa da Catalunha e, principalmente, a Champions League feminina, único título que havia escapado em seu primeiro ano. Na final europeia, o Barça goleou o OL Lyonnes por 4x0.

Romeu superou Andrée Jeglertz, do Manchester City, Nils Nielsen, ex-técnico da seleção japonesa, e Elena Sadiku, que passou por Celtic e BK Häcken.

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