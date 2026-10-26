ESCOLA ESPANHOLA

Luis de la Fuente e Pere Romeu são eleitos os melhores técnicos do mundo na Bola de Ouro 2026

Campeão mundial com a Espanha leva o Troféu Johan Cruyff, enquanto o comandante do Barça feminino coroa temporada perfeita

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:41

Pere Romeu e Luis de la Fuente foram eleitos os melhores técnicos do ano na Bola de Ouro 2026 Crédito: Divulgação

A Espanha dominou também a premiação de treinadores da Bola de Ouro 2026. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Luis de la Fuente, comandante da seleção espanhola, foi eleito o melhor técnico do futebol masculino. Entre as mulheres, o troféu ficou com Pere Romeu, do Barcelona. Os dois receberam o Troféu Johan Cruyff, que homenageia o ídolo holandês e premia os treinadores de destaque da temporada desde 2024.

De la Fuente, enfim, no topo

O prêmio coroa um ciclo vitorioso. De la Fuente levou a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026, dois anos depois de conquistar a Eurocopa de 2024. Naquela temporada, ele já havia sido lembrado na premiação, mas terminou em terceiro lugar. Agora, com o Mundial no currículo, chegou ao topo.

Na disputa, o espanhol superou nomes de peso dos clubes europeus: Mikel Arteta, campeão inglês com o Arsenal; Unai Emery, do Aston Villa; Vincent Kompany, do Bayern de Munique; e Luis Enrique, do PSG, vencedor da edição passada. Antes dele, o troféu masculino havia ficado com Carlo Ancelotti, em 2024, e com o próprio Luis Enrique, em 2025.

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Romeu e a temporada perfeita

Do lado feminino, Pere Romeu fez história. Aos 32 anos, ele se tornou o primeiro treinador do Barcelona a vencer o prêmio, seja no masculino ou no feminino. A conquista foi a terceira do Barça na noite, depois dos Troféus Kopa de Lamine Yamal e Vicky López.

O reconhecimento veio após uma campanha impecável. Em sua segunda temporada no comando, Romeu venceu todas as competições que disputou: Liga F, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha, Copa da Catalunha e, principalmente, a Champions League feminina, único título que havia escapado em seu primeiro ano. Na final europeia, o Barça goleou o OL Lyonnes por 4x0.