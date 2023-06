Luís Roberto assume lugar de Galvão em 1° jogo do Brasil na Globo

Luís Roberto vai narrar o jogo do Brasil contra Guiné. Crédito: João Miguel Júnior/Globo

A Globo definiu qual será a equipe de transmissão do primeiro duelo da seleção brasileira na emissora desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e a saída de Galvão Bueno. Luís Roberto será o responsável pela narração do duelo com Guiné neste sábado (17), às 16h30, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.



Luís Roberto terá a companhia dos ex-jogadores Júnior e Roger Flores como comentaristas. No primeiro amistoso da seleção brasileira neste ciclo para a Copa do Mundo de 2026, marcado pela derrota para o Marrocos, a Globo não se acertou com a CBF e não transmitiu o jogo, que ficou com a Band, na TV aberta, ESPN, na TV fechada, e o Canal GB, página de Galvão Bueno, no YouTube, via streaming.

No fim de maio, a Globo celebrou com a CBF um novo contrato para a transmissão exclusiva de jogos da seleção como mandante nas Eliminatórias para o Mundial, além de amistosos até 2026. No SporTV, o jogo com Guiné será exibido na voz de Milton Leite, com Grafite e Paulo César Vasconcellos nos comentários.

O último jogo do Brasil sem Galvão Bueno na Globo foi o amistoso com a Coreia do Sul, no dia 2 de junho de 2022. O duelo disputado em Seul foi narrado também por Luís Roberto, na companhia de Júnior e Roger Flores. Galvão foi ausência na transmissão porque estava fazendo uma viagem pela Europa com sua mulher.