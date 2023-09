Luisa Stefani e americana são eliminadas na semi do US Open

Luisa Stefani está eliminada do US Open de 2023. Jogando ao lado da americana Jennifer Brady, a brasileira foi derrotada pela dupla campeã em 2020, formada pela alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, Com o resultado, o Brasil não tem mais representantes na chave profissional do Grand Slam americano.



Luisa Stefani e Jennifer Brady não tiveram vida fácil na busca por uma das vagas na decisão de duplas femininas do US Open. No duelo contra Laura Siegemund e Vera Zvonareva, que são as cabeças de chave número 12 do torneio, Stefani e Brady começaram mal e tiveram que correr atrás durante a maior parte da primeira parcial. No último game, a brasileira e a americana chegaram a salvar três set points, mas foram superadas por 6/4.