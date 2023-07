Luisa Stefani e Caroline Garcia vão às oitavas de Wimbledon

Duas tenistas brasileiras avançaram às oitavas de final das duplas femininas de Wimbledon na manhã deste domingo. Campeãs do WTA 500 de Berlim no último mês, Luisa Stefani e a francesa Caroline Garcia eliminaram a canadense Leylah Fernandez e a norte-americana Taylor Townsend por 2 sets a 1. Já a carioca Ingrid Martins e a belarrussa Lidziya Marozava superaram as romenas Ana Bogdan e Jaqueline Cristian por 2 sets a 0.



Em 2h15 de partida, Luisa Stefani e Caroline Garcia venceram as norte-americanas com parciais de 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3. Com uma quebra, a dupla da tenista paulista abriu vantagem, mas não conseguiu confirmar a vitória no tie-break do segundo set. No set decisivo, Luisa e Caroline Garcia conseguiram uma quebra no primeiro serviço das adversárias e confirmaram a vitória.