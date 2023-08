Lutador do UFC revela que mora em trailer: 'Tentando sobreviver'

O lutador Isaac Dulgarian precisou superar desafios financeiros para fazer sua estreia no UFC. Apesar de agora fazer parte do plantel da maior organização de MMA do mundo, o peso-pena (66 kg) revelou que não tem condições de ter uma moradia fixa e, por isso, vive em um trailer.



"Atualmente eu vivo em um trailer, moro do lado de fora da [academia] Factory X, em Denver (EUA), vivo lá. Quero ter uma família, sempre quis ser pai, é algo importante para mim. Recebi todo [o dinheiro] do meu acordo quando assinei [com o UFC]. Ainda não acabou. Tenho ficado por aí, tentando sobreviver enquanto treino em tempo integral", comentou, durante coletiva de imprensa.