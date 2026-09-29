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Lutador que passou por cirurgia de 12 horas e perdeu os movimentos após golpe proibido no jiu-jitsu fala pela 1ª vez

Willian “Kabuto” Masuda está em internação domiciliar após se ferir durante campeonato no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:24

Willian
Willian "Kabuto" Masuda Crédito: Reproduçaõ

O lutador de jiu-jitsu Willian “Kabuto” Masuda afirmou nesta segunda-feira (28) que está em internação domiciliar após sofrer lesões no pescoço e na coluna durante um campeonato em Londrina, no Paraná. Ele perdeu os movimentos depois de ser atingido pelo “bate-estaca”, golpe proibido na modalidade.

“Eu já estou em casa. Estou fazendo um tratamento domiciliar e preciso tomar alguns medicamentos e fazer um tratamento que precisam ser verificados por alguns profissionais. Estou em internação domiciliar e ainda precisa de um tempo isolado. Aos demais que vêm rezando por mim, agradeço de coração, vocês não sabem quanto isso ajuda a me fortalecer”, disse o atleta em uma publicação nas redes sociais.

Atleta perdeu movimentos após golpe proibido

Willian “Kabuto” Masuda sofreu lesões no pescoço e na coluna durante uma luta de jiu-jitsu em Londrina, no Paraná por Reprodução
O lutador perdeu os movimentos após ser atingido pelo “bate-estaca”, golpe proibido na modalidade por Reprodução
Willian recebeu atendimento ainda no ginásio. Segundo a família, o socorro foi rápido por Reprodução
No dia seguinte à luta, o atleta passou por uma cirurgia que durou quase 12 horas por Reprodução
Em sua primeira manifestação após a lesão, Willian disse que está em internação domiciliar e segue em tratamento por Reprodução
A polícia deve investigar as circunstâncias da luta e apurar se houve crime por Reprodução
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Willian “Kabuto” Masuda sofreu lesões no pescoço e na coluna durante uma luta de jiu-jitsu em Londrina, no Paraná por Reprodução

O que aconteceu

A lesão ocorreu há cerca de um mês. Willian recebeu atendimento ainda no ginásio e, segundo a família, o socorro foi rápido. No dia seguinte à luta, passou por uma cirurgia de quase 12 horas.

O adversário, Juliano Machado, afirmou na época que estava em oração por Willian e que jamais machucaria alguém de propósito. O promotor de Justiça Renato Castro, que assistia à luta e também é faixa-preta de jiu-jitsu, formalizou uma notícia-crime por entender que o risco de uma lesão grave poderia ter sido previsto.

A polícia deve investigar as circunstâncias do golpe e apurar se houve crime. A família ainda não sabe se Willian poderá voltar ao esporte. O pai do lutador disse que gostaria de vê-lo dando aulas, atividade de que ele gosta, inclusive com crianças.

Veja o pronunciamento de Kobuto: 

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