EM CASA

Lutador que passou por cirurgia de 12 horas e perdeu os movimentos após golpe proibido no jiu-jitsu fala pela 1ª vez

Willian “Kabuto” Masuda está em internação domiciliar após se ferir durante campeonato no Paraná

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:24

Willian "Kabuto" Masuda Crédito: Reproduçaõ

O lutador de jiu-jitsu Willian “Kabuto” Masuda afirmou nesta segunda-feira (28) que está em internação domiciliar após sofrer lesões no pescoço e na coluna durante um campeonato em Londrina, no Paraná. Ele perdeu os movimentos depois de ser atingido pelo “bate-estaca”, golpe proibido na modalidade.

“Eu já estou em casa. Estou fazendo um tratamento domiciliar e preciso tomar alguns medicamentos e fazer um tratamento que precisam ser verificados por alguns profissionais. Estou em internação domiciliar e ainda precisa de um tempo isolado. Aos demais que vêm rezando por mim, agradeço de coração, vocês não sabem quanto isso ajuda a me fortalecer”, disse o atleta em uma publicação nas redes sociais.

Atleta perdeu movimentos após golpe proibido 1 de 6

O que aconteceu

A lesão ocorreu há cerca de um mês. Willian recebeu atendimento ainda no ginásio e, segundo a família, o socorro foi rápido. No dia seguinte à luta, passou por uma cirurgia de quase 12 horas.

O adversário, Juliano Machado, afirmou na época que estava em oração por Willian e que jamais machucaria alguém de propósito. O promotor de Justiça Renato Castro, que assistia à luta e também é faixa-preta de jiu-jitsu, formalizou uma notícia-crime por entender que o risco de uma lesão grave poderia ter sido previsto.

A polícia deve investigar as circunstâncias do golpe e apurar se houve crime. A família ainda não sabe se Willian poderá voltar ao esporte. O pai do lutador disse que gostaria de vê-lo dando aulas, atividade de que ele gosta, inclusive com crianças.