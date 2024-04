LUTO

Mãe do ex-jogador Romário, Dona Lita morre aos 86 anos

Manuela Ladislau se tornou figura marcante na conquista da Copa do Mundo de 1994.

Morreu Manuela Ladislau, a Dona Lita, mãe do ex-jogador Romário, aos 86 anos. A notícia foi comunicada pelo senador, nesta quinta-feira (4), nas redes sociais.

Dona Lita foi uma figura de destaque ao longo da carreira de Romário como jogador. Ela estava sempre presente nos clubes e na Seleção Brasileira. Carismática, ficou marcada na Copa do Mundo de 1994 por uma comemoração inusitada. Cada vez que o filho marcava um gol na competição, ela quebrava uma garrafa. O Baixinho balançou as redes cinco vezes naquela edição, sendo o protagonista da conquista do Brasil.