'Mais uma vez mostramos nossa qualidade', diz Cauly após goleada

Na goleada contra o Bragantino, Cauly marcou seu segundo gol com a camisa do Bahia nesta Série A, mais uma vez na Fonte Nova. O camisa 8 voltou a fazer uma ótima partida e contribuiu diretamente para a goleada de 4x0 na tarde deste domingo (20).



A vitória manteve o Bahia fora da zona do rebaixamento, empatado em número de pontos com o Santos, e agora enfrenta o Botafogo na próxima rodada, no Rio de Janeiro. Após o apito final, Cauly comentou sobre o desempenho do time em campo e comentou sobre a homenagem às mães dos atletas, que estavam com os nomes estampados nas camisas.