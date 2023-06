Malcom treina no lugar de Rodrygo e deve ser titular contra Senegal

O atacante Malcom será um dos titulares da seleção brasileira no amistoso contra Senegal, em Lisboa. O jogador foi a novidade da equipe no treino desta segunda-feira (19), véspera da partida. Essa deve ser a única mudança promovida pelo interino Ramon Menezes com relação à goleada sobre Guiné por 4x1, no último sábado (17).



Malcom ocupará a vaga de Rodrygo, que não apareceu em campo durante a atividade. Até o momento, a CBF não informou o motivo da ausência do atleta do Real Madrid, mas ele teve incômodos recentes no joelho direito.