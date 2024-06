Manchester City abre batalha legal contra a Premier League

Clube vai brigar na Justiça com a liga inglesa sobre regulamentações financeiras

O Manchester City se prepara para abrir uma batalha judicial contra a Premier League. Segundo a imprensa britânica, as partes em conflito vão assistir a uma audiência arbitral sobre a legalidade do regulamento do torneio sobre rendimentos comerciais. Este é um regulamento que foi desenvolvido para tornar os acordos comerciais justos.