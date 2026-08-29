CONTRATAÇÃO

Manchester City abre os cofres e acerta com estrela da seleção argentina por R$ 840 milhões

Meio-campista argentino deve assinar contrato até 2032 e se tornar mais um reforço milionário do clube inglês

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 21:30

Enzo Fernandez Crédito: Reprodução

Enzo Fernández está perto de trocar o Chelsea pelo Manchester City em uma das maiores negociações do futebol inglês. Segundo informações da imprensa argentina, os clubes chegaram a um acordo de aproximadamente 140 milhões de euros, cerca de R$ 840 milhões, pelo meio-campista de 25 anos.

O argentino deve assinar contrato com o City até 2032, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A negociação ganhou força depois que Enzo não ficou à disposição do técnico Xabi Alonso para a partida contra o Luton Town, pela segunda rodada da Carabao Cup.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Com a transferência considerada iminente, o jogador deve encerrar uma passagem de três anos e meio pelo Chelsea. No período, tornou-se capitão da equipe e conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes de 2025, com vitória sobre o PSG na decisão.

Enzo Fernández viveu momentos de desgaste com parte da torcida do Chelsea em 2026. O jogador foi criticado após dizer que gostava “muito de Madrid”, declaração interpretada em Londres como um possível aceno ao Real Madrid. Mais recentemente, chegou a ser vaiado durante um amistoso contra a Real Sociedad em meio às notícias sobre o interesse do Manchester City.

City investe pesado na reformulação

A chegada de Enzo faz parte de uma reformulação do elenco do Manchester City. O clube também investiu 100 milhões de euros na contratação do jovem meio-campista marroquino Ayyoub Bouaddi, que estava no Lille. As movimentações acontecem enquanto a equipe busca alternativas para suprir a ausência de Rodri.

Caso os valores divulgados sejam confirmados, esta será a terceira transferência milionária da carreira de Enzo Fernández. Em 2022, ele saiu do River Plate para o Benfica por 18 milhões de euros. Um ano depois, o Chelsea pagou 121 milhões de euros pelo argentino.