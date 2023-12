Manchester City cede empate ao Tottenham e cai para o 3° lugar

Em mais um jogo emocionante do Campeonato Inglês, o Manchester City virou para cima do Tottenham, chegou a estar duas vezes à frente do placar, mas cedeu o empate por 3 a 3, neste domingo, no Etihad Stadium, pela 14ª rodada. Além de permitir que o Arsenal abrisse três pontos na liderança, acabou sendo ultrapassado pelo Liverpool.



Com isso, o Manchester City terminou a rodada no terceiro lugar, com 30 pontos, atrás de Arsenal (33) e Liverpool (31). O Tottenham, que conheceu o quarto tropeço consecutivo no torneio, continua em quinto, com 27, atrás também do Aston Villa, com 29