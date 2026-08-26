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Manchester United prepara oferta de R$ 310 milhões por craque do Real Madrid

Meio-campista perdeu espaço com José Mourinho, mas ainda tem preferência por permanecer no clube espanhol

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:03

Camavinga é volante do Real Madrid
Camavinga é volante do Real Madrid Crédito: Reprodução

O Manchester United pode fazer uma investida milionária para contratar Eduardo Camavinga, do Real Madrid. Segundo o programa El Larguero, da Cadena SER, o clube inglês prepara uma oferta de 50 milhões de euros, cerca de R$ 310 milhões, pelo meio-campista francês.

A proposta ainda não foi oficialmente apresentada ao Real Madrid, mas os ingleses trabalham para avançar na negociação antes do fechamento da janela de transferências. A informação surgiu em meio às últimas movimentações do mercado europeu.

Apesar do interesse, Camavinga não tem planos de deixar o clube espanhol neste momento. De acordo com a emissora, o jogador segue com a preferência de continuar no Real Madrid, embora a concorrência por espaço tenha aumentado.

Camavinga é volante do Real Madrid

Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução
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Camavinga é volante do Real Madrid por Reprodução

A chegada de José Mourinho modificou o cenário do francês dentro do elenco. No meio-campo, ele disputa espaço com nomes como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva, e teria deixado de ser uma das primeiras opções do treinador português.

A Cadena SER já havia apontado Camavinga como uma das dúvidas de Mourinho para a temporada. A perda de espaço do meio-campista pode ajudar a explicar o interesse de outros clubes, entre eles o Manchester United, que agora considera formalizar uma proposta.

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Real Madrid Volante Camavinga

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