Manchester United prepara oferta de R$ 310 milhões por craque do Real Madrid

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:03
O Manchester United pode fazer uma investida milionária para contratar Eduardo Camavinga, do Real Madrid. Segundo o programa El Larguero, da Cadena SER, o clube inglês prepara uma oferta de 50 milhões de euros, cerca de R$ 310 milhões, pelo meio-campista francês.
A proposta ainda não foi oficialmente apresentada ao Real Madrid, mas os ingleses trabalham para avançar na negociação antes do fechamento da janela de transferências. A informação surgiu em meio às últimas movimentações do mercado europeu.
Apesar do interesse, Camavinga não tem planos de deixar o clube espanhol neste momento. De acordo com a emissora, o jogador segue com a preferência de continuar no Real Madrid, embora a concorrência por espaço tenha aumentado.
Camavinga é volante do Real Madrid
A chegada de José Mourinho modificou o cenário do francês dentro do elenco. No meio-campo, ele disputa espaço com nomes como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva, e teria deixado de ser uma das primeiras opções do treinador português.
A Cadena SER já havia apontado Camavinga como uma das dúvidas de Mourinho para a temporada. A perda de espaço do meio-campista pode ajudar a explicar o interesse de outros clubes, entre eles o Manchester United, que agora considera formalizar uma proposta.