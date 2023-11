Mano elogia Corinthians após vitória no Rio: 'Comprovamos que sofremos um acidente em casa'

Mano Menezes, técnico do Corinthians. Crédito: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Mano Menezes elogiou o time do Corinthians após a vitória desta terça-feira, em São Januário, por 4 a 2, sobe o Vasco. O treinador considerou o resultado uma resposta à goleada sofrida para o Bahia, por 5 a 1, sexta-feira passada, na Neo Química Arena.



"Hoje comprovamos que foi acidente na nossa casa. A resposta comprovou isso, não foi só uma vitória. Saímos bem contentes com isso", disse M



Depois de assumir a responsabilidade pela derrota para o Bahia, Mano revelou sua função para o jogo em São Januário. "Eu fui o cara que deu confiança para o grupo. Mexi o mínimo na formação da equipe. Não pode faltar respeito com os jogadores vitoriosos. Essas coisas acontecem no futebol. As cobranças precisam ser aceitas."

Mano destacou o desempenho de jovens como Moscardo, Matheus Araújo e Giovane. O treinador não esqueceu de lembrar o trabalho feito por Vanderlei Luxemburgo, seu antecessor no cargo. As alterações surtiram efeito e conseguimos matar o jogo. A gente tem garotos de muito boa qualidade. Ressaltar o trabalho do Vanderlei (Luxemburgo), que lançou esses garotos, estamos colhendo os frutos."