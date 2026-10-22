CORRIDA

Maratona da Bahia anuncia R$ 76 mil em prêmios e percursos que passam por pontos turísticos de Salvador

Prova será realizada em 25 de abril de 2027, com distâncias de 5 km a 42 km, medalha assinada por Bel Borba e expectativa de reunir 10 mil atletas

Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:37

Maratona da Bahia anuncia R$ 76 mil em prêmios e percursos que passam por pontos turísticos de Salvador Crédito: Divulgação

Com uma premiação anunciada de R$76 mil, a Maratona da Bahia apresentou os percursos das quatro distâncias da competição na noite da última quarta-feira (21), durante evento realizado no rooftop do Novotel, no Rio Vermelho. A prova está marcada para 25 de abril de 2027, com largada e chegada na Praça Maria Felipa, no Comércio.

O encontro reuniu representantes de assessorias esportivas, profissionais de imprensa, influenciadores e atletas, que conheceram os detalhes técnicos da corrida. Apresentada pela organização como a primeira maratona cultural do Brasil, a iniciativa pretende integrar esporte, turismo e valorização da identidade baiana.

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Organizada pelas empresas MP3 Live Marketing e RG+, a competição terá disputas masculinas e femininas nas categorias elite e geral, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. O evento também contará com o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Durante a apresentação, Ricardo Cedraz, da RG+, detalhou os trajetos e explicou que os percursos foram planejados para atender a diferentes perfis de corredores, combinando desafios esportivos com paisagens e pontos turísticos da capital baiana.

“Escolhemos cada trecho desse percurso com muito cuidado, pensando em proporcionar aos atletas a oportunidade de se desafiar e, ao mesmo tempo, contemplar uma energia única. É um percurso lindo, de arrepiar, como merece uma corrida com selo baiano”, diz Ricardo Cedraz, da RG+.

O percurso de 5 km ficará concentrado na região do Comércio. Já os participantes dos 10 km passarão pelo Dique do Tororó, pela Avenida Centenário, pelo Campo Grande e pela Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno.

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Na meia maratona, de 21 km, o trajeto avançará também pelas regiões de Ondina e do Farol da Barra, antes do retorno ao Comércio. Os corredores dos 42 km seguirão até a região da Boca do Rio e voltarão pela Barra, pelo Canela e pela Avenida Lafayete Coutinho até a linha de chegada.

Para Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing, a nova competição representa uma oportunidade de ampliar a atuação da empresa no cenário das corridas de rua, preservando o compromisso com a qualidade técnica e a experiência dos atletas.

“Para a MP3, que já traz a experiência de realização da Maratona Salvador, participar da idealização desse novo projeto que já nasce forte, como a Maratona da Bahia, representa um verdadeiro espírito de recomeço. Não poderíamos construir um projeto menor do que aquilo que já consolidamos. A prova nasce com o mesmo rigor técnico e o DNA do cuidado com o atleta, unindo excelência esportiva e entretenimento. Nosso compromisso é oferecer uma experiência completa, tanto para quem busca superar suas marcas e conquistar uma nova performance quanto para quem corre pelo prazer de participar. Estamos muito felizes em contribuir para fortalecer o esporte na Bahia, atrair grandes marcas e ampliar a força das corridas de rua no nosso estado”, destaca Douglas Cerqueira.

Casa Axé

Além das provas, a Maratona da Bahia terá a Casa Axé, espaço criado para ampliar a experiência dos participantes para além da corrida. A proposta é reunir manifestações culturais, gastronomia, arte e atividades relacionadas à diversidade dos territórios baianos, com destaque para Salvador e municípios do interior.

A concepção prevê ambientes temáticos inspirados em regiões como a Chapada Diamantina e áreas do litoral norte e sul da Bahia, além de espaços de convivência e experiências gastronômicas. A intenção é transformar a arena em um ponto de encontro entre atletas, visitantes, marcas e expressões da cultura local, aproximando esporte e turismo.

A identidade cultural também estará presente na medalha entregue aos participantes. A peça será assinada pelo artista plástico baiano Bel Borba, conhecido por trabalhos relacionados à paisagem urbana e à cultura de Salvador. A proposta é associar a conquista esportiva à produção artística local, oferecendo aos corredores uma lembrança da experiência na capital baiana.

A organização estima reunir cerca de 10 mil atletas, incluindo participantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Com a combinação de provas de rua, programação cultural e promoção dos atrativos turísticos do estado, o evento busca fortalecer o calendário esportivo de Salvador e ampliar as conexões entre turismo, cultura e economia criativa.

Serviço

Maratona da Bahia 2027

Data: 25 de abril de 2027

Local: Praça Maria Felipa, Comércio, Salvador