CALENDÁRIO ESPORTIVO

Maratona da Bahia quer entrar para o grupo das principais corridas da América Latina em três anos

Prova estreia em abril de 2027, com expectativa de reunir 10 mil atletas, e aposta na cultura baiana e no percurso turístico para ganhar projeção

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:33

Maratona da Bahia aposta na riqueza cultural para entrar no calendário das principais corridas da América Latina Crédito: Divulgação

Com estreia marcada para 25 de abril de 2027 e expectativa de reunir 10 mil atletas, a Maratona da Bahia já nasce com a proposta de posicionar a competição entre as principais referências do calendário de corridas de rua. “É uma prova que, sem dúvidas, nos próximos três anos vai figurar na prateleira das principais corridas do nosso país e da América Latina”, adianta um dos organizadores do evento, Ricardo Cedraz. A prova terá como diferenciais a cultura baiana, um percurso por pontos históricos e turísticos de Salvador e uma estrutura técnica voltada a corredores de diferentes regiões.

Organizada pela parceria entre a RG+ e a MP3 Live Marketing, a competição contará, já na primeira edição, com o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), certificação técnica mais alta concedida pela entidade a eventos que atendem aos padrões exigidos pela World Athletics.

Maratona da Bahia aposta na riqueza cultural para entrar no calendário das principais corridas da América Latina 1 de 8

A cultura baiana será um dos destaques da experiência dos participantes. Música, arte, gastronomia e turismo estarão integrados à programação. A identidade local também estará representada na medalha da competição, criada especialmente pelo artista plástico baiano Bel Borba.

“Espero que cada corredor olhe para essa medalha e enxergue um pouco da energia, da cultura e da alma da nossa Bahia. Eu gostaria que lembrasse da Bahia e de um artista que uma vez passou boa parte do seu tempo distribuindo obras gratuitamente pela cidade e que a maioria dessas obras pudesse durar a maior quantidade de tempo possível. E cada um dos atletas vai tá levando um pedaço disso pra casa", diz Bel Borba.

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O percurso também será um dos atrativos da prova. O trajeto passará por pontos turísticos de Salvador e conectará as regiões da Cidade Baixa e da Cidade Alta. Integrante da comissão organizadora, Douglas Cerqueira explica que a proposta é unir identidade cultural e rigor técnico em uma mesma competição. “A maior expectativa é que a gente comece a construir uma nova história, de uma maratona com um foco bastante cultural, na Bahia e em tudo que faz parte da cultura da Bahia, passando pela música, pela arte e pela gastronomia”, afirma.

Segundo ele, o trajeto também pretende valorizar áreas da capital ainda pouco exploradas por eventos esportivos. A conexão entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta deve proporcionar aos participantes uma experiência que vai além da corrida. “É uma prova realizada com bastante rigor técnico em uma parte da cidade que hoje é pouco explorada para os eventos esportivos. De certa maneira, gerando a inclusão de todos os atletas, na medida em que a gente passa pela Cidade Baixa, pela Cidade Alta, conectando diferentes pontos turísticos da cidade”, explica Douglas.

A programação contará ainda com a Casa Axé, espaço que funcionará como um hub da Maratona da Bahia durante o evento. O local reunirá a entrega de kits, ativações de marcas, feira de negócios esportivos e atividades culturais, ampliando a experiência dos participantes e aproximando esporte, mercado e cultura.

De acordo com Ricardo Cedraz, a iniciativa reforça o objetivo de valorizar a identidade baiana e oferecer outras experiências ao público. “Um dos principais propósitos da Maratona da Bahia é valorizar o nosso estado, sua cultura, sua música, sua culinária e seu turismo. Foi daí que surgiu também a Casa Axé, um projeto cultural que vai funcionar no mesmo fim de semana da Maratona”, conta.

Na elaboração do percurso, um dos desafios foi conectar a Cidade Baixa e a Cidade Alta sem impor um esforço excessivo aos corredores nas subidas. Segundo Cedraz, o trajeto terá entre 200 e 210 metros de ganho de elevação acumulado, medida que considera a soma das subidas ao longo da prova. “Conseguimos encaixar um percurso onde a prova passasse pela Cidade Baixa e Alta, mas que tivesse um ganho de elevação moderado. É um percurso lindo e desafiador”, afirma Cedraz.

Douglas avalia que a realização da maratona em um período sem grandes competições de corrida de rua no Nordeste, somada aos diferenciais culturais e ao percurso, pode atrair atletas de várias regiões. “Juntando todos esses elementos, os elementos culturais, o percurso inovador e desafiador ao mesmo tempo, a união entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, a gente espera conquistar os atletas e fazer com que eles tenham realmente uma grande experiência de corrida de rua, de entretenimento, de arte e cultura”, diz.