Maratona Salvador inicia a entrega de kits aos participantes

Loja da Maratona, localizada no 3º piso do Shopping da Bahia. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A 5ª edição da Maratona Salvador inicia, nesta quinta-feira (21), a entrega dos kits aos participantes. A retirada do material pelos corredores pode ser feita até o próximo sábado (23), das 9h às 22h, na Loja da Maratona, localizada no 3º piso do Shopping da Bahia.



A prova acontece no próximo domingo (24) e terá largada no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio. Os horários variam de acordo com o percurso. Para os atletas de elite, seja de 42km ou 21km, a saída é às 5h. Para os corredores também de 42km ou 21km, mas do público geral, o início é às 5h30. Já para os participantes de 5km e 10km, o começo é às 6h.

O kit conta com camisa, número de peito com chip e medalhas, que serão entregues após a conclusão da prova. A loja no Shopping da Bahia contará com intérpretes de libras à disposição para atender os corredores, garantindo inclusão e acessibilidade no evento esportivo. A expectativa é que 8 mil atletas participem da prova, representando mais de 300 municípios do Brasil.

O local ainda ganhou uma programação com atividades diversas. Na quarta-feira (20), foram realizadas aulas de alongamento e yoga. Nesta quinta (21), haverá palestra com nutricionista e, na sexta (22), os corredores vão poder desfrutar de pocket show, pela noite. Já no sábado (23), véspera da corrida, a loja sediará o Congresso Técnico da Elite, às 10h, e um ciclo de palestras, das 14h30 às 18h.

Ainda no período da entrega das camisas, haverá a Expo da Maratona, evento que reunirá diversas empresas do segmento esportivo, se apresentando ao público e comercializando seus produtos. Participam da exposição os representantes do Speed Soul, Muamba's Bike, Popo Assessoria, Meias Color, Mares Eyewear, Zogbysport, Chacal Esporte, Pra Correr Store, Dobro Salvador, J F Suplementos, Grauçá, Container Esportes, Casa Esportiva, World Tennis, Smart Fit, Setembro Verde, Guebor, Mater Dei, Drogaria São Paulo, Shopping da Bahia, Sest Senat, FBA e Maria Jalecos.

FamilyDei

No sábado (23), véspera da Maratona Salvador, haverá o FamilyDei, uma espécie de treino prévio festivo que antecede o dia oficial da corrida. O evento tem o objetivo de agregar familiares dos corredores. A largada será às 6h, do Parque dos Ventos, orla da Boca do Rio.

Quem estiver inscrito na corrida pode entrar no site oficial da Maratona e, munido do CPF, confirmar a ida para o FamilyDei. Além do corredor, podem participar mais duas pessoas indicadas pelo atleta.