TÊNIS

Marcelo Melo e Zverev perdem para dupla belga e ficam com o vice no Masters 1000 de Montecarlo

O sonho de Marcelo Melo de conquistar o Masters 1000 de Montecarlo bateu na trave. Ao lado de Alexander Zverev, o brasileiro acabou ficando com o vice-campeonato após perder para os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, neste domingo, por 2 sets a 0, parciais de 5/7, 6/3 e 10/5, em 1h41 de partida. No entanto, a campanha merece destaque, já que a dupla entrou do torneio de última hora, como alternates, após a desistência de Griekspoor e Hurkacz.