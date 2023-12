Marcelo Sant'Ana: 'Omisso, eu nunca fui e não serei'

Marcelo Sant'Ana, candidato à presidência do Bahia. Crédito: Divulgação

Jornalista de formação, Marcelo Sant'Ana virou um rosto conhecido da torcida do Bahia em 2014, quando se elegeu presidente do clube para o triênio 2015-2017. À época com 33 anos, era um dos mais jovens do Brasil. Agora aos 42, garante carregar a mesma essência para o pleito deste sábado (2), em que é novamente candidato ao cargo no tricolor.



"Continuo jovem aos 42, mas muito mais experiente, maduro, para saber o caminho que o clube precisa trilhar e eventuais obstáculos que a gente possa encontrar", disse. Ao fim do mandato, em 2017, Marcelo fez cursos de gestão e abriu uma empresa de marketing esportivo, trabalhando no agenciamento de jogadores e treinadores, além de consultoria para agremiações.

No dia 2 de dezembro, cerca de 7 mil sócios do Bahia poderão escolher o presidente e o conselho deliberativo do clube para o triênio 2024-2026 que, como associação, detém 10% dos direitos da SAF e tem o dever de fiscalizar e garantir o cumprimento do contrato assinado com o Grupo City.

Confira abaixo a entrevista de Marcelo Sant'Ana ao CORREIO.

O Bahia Associação tem muito menos sócios que a SAF. De que forma você pretende trabalhar para alavancar esse número?

São diversos pilares que precisam ser explorados. O Sócio Esquadrão foi um projeto criado na minha gestão, em outubro de 2015. O desafio agora é reconfiguração, criar um novo plano que seja atrativo para o sócio do Bahia, de acordo com as possibilidades da Associação. Pode envolver plano de desconto, assim como deve incluir experiência, seja na participação de eventos, relacionamento, conteúdos. O Bahia tem a possibilidade de produzir eventos também, principalmente ligados a outros esportes, como o Circuito Bahia de corrida de rua, em que podemos fazer uma etapa em Pituaçu e outra na Fonte Nova. Em um projeto como esse, podemos dar descontos aos sócios de acordo com o tempo de associação que ele tem, por exemplo. Podemos dar experiências de coisas relacionadas ao Bahia, em diálogo com a SAF, descontos em produtos, uma nova linha de licenciamento, independente da Esquadrão. Transparência é também um ponto fundamental. Há muito torcedor que, de maio para cá, não seguiu com a associação simplesmente por uma comunicação ineficaz. Essa comunicação tem que melhorar. No dia de inscrição da minha chapa, a sinalização foi de quase 5 mil sócios aptos a votar, e na divulgação da lista final, tivemos cerca de 7,8 mil, porque os candidatos passaram a se comunicar, passar a responsabilidade de continuar com o Bahia. Então o Bahia precisa se comunicar melhor com o seu sócio, dar transparência ao contrato com o City, dizer quais cláusulas estão sendo cumpridas para fortalecer essa parceria. Desta forma, o Bahia se fortalece mais uma vez e esse sócio, como sempre fez, vai estar junto com o clube.

Como você avalia a gestão da Associação, principalmente nesse primeiro ano de SAF?

Sendo muito sincero, não tenho como avaliar essa gestão, porque eu sinto ela completamente distante do torcedor e do sócio. Não vejo posicionamentos da Diretoria Executiva, seja do presidente ou vice-presidente. Então a gente, enquanto torcedor e sócio, se sente abandonado pela atual diretoria. Se eventualmente o trabalho de bastidores junto ao City está sendo feito de uma maneira boa ou ruim, não temos acesso a isso. E conselheiros também relatam situação parecida, que não têm um nível de informação que seria necessário. A transparência tem estado em um nível muito baixo, e acho que esse posicionamento não é correto. Nesse momento, a diretoria tinha que estar mais próxima, sendo a condutora da expectativa do sócio e do torcedor tricolor, clareando as informações, orientando e esclarecendo dúvidas.

Qual é a principal ação a ser tomada de imediato na gestão da Associação?

A responsabilidade do presidente está em duas esferas: o futebol, garantir o cumprimento do contrato da SAF, e ser o ponto de relacionamento institucional do City dentro do mercado do futebol brasileiro. Ser um facilitador no relacionamento com a CBF, federações, clubes, emissoras de TV e streaming, poder público e iniciativa privada. A outra esfera é o Bahia enquanto clube, fincando sua bandeira de um clube olímpico e social. Temos os outros esportes, oportunidades de eventos e conteúdos, apoio específicos a atletas e competições, os E-sports, principalmente em uma fidelidade com o público jovem, um mercado em franco crescimento no mundo. As embaixadas, que precisam voltar a ser valorizadas, têm demandas diferentes do sócio que mora em Salvador. É preciso melhorar a transparência e comunicação, e trabalhar uma linha de produtos, que é o mercado de varejo.

Sem a gestão do futebol, o trabalho da Associação fica um pouco mais longe dos holofotes. De que maneira você pretende comunicar o trabalho da diretoria para o torcedor sem que pareça algo chato e burocrático?

Quem faz a gestão do departamento de futebol é o Grupo City. Em paralelo, o contrato prevê diversas contrapartidas: investimento mínimo em folha salarial, em contratação de atletas, possibilidade de investir em infraestrutura, em uma nova Academia. O próprio Raul Aguirre (CEO do Bahia) sinalizou a vontade do City em ter a melhor Academia do Brasil, falando em formação e centro de treinamento. E comunicar aos poderes do clube o que tem avançado. Quando há transparência, você fortalece a parceria, dá mais confiança de que essa é uma união acertada, e aproxima os interesses do torcedor, da diretoria e do City. "Ganha" todo mundo. Os próprios pareceres, que colocamos em nosso plano de gestão, precisam voltar a ser divulgados. Eles estavam fora dos canais de comunicação do Bahia desde dezembro, e foram disponibilizados somente na semana passada.

Quais outros esportes estão em pauta como prioridade de desenvolvimento do clube?

A gente trabalha esse tema com muito equilíbrio e responsabilidade. O Bahia tem um orçamento estimado e previsto no faturamento e contrato atual de cerca de R$ 4 milhões para o ano de 2024. Esse orçamento é um limitador. O esporte de alto rendimento, competitivo, demanda um investimento alto. Primeiro de infraestrutura, que o Bahia não tem. Hoje, Salvador tem o Ginásio de Cajazeiras e a Arena de Lauro de Freitas, em termos de esportes coletivos. O Bahia tem que entender a disponibilidade desses equipamentos e, depois, ter a capacidade financeira de uma equipe multidisciplinar: comissão técnica, preparação física, área de saúde, observação, os próprios atletas. É um custo maior. A gente pretende trabalhar com esse tipo de esporte no médio prazo, ou através de alguma parceria que reduza o risco e a exposição do Bahia. Porque o torcedor do Bahia, como diz o hino, nasceu para vencer. Se o Bahia entra em outro esporte de alto rendimento, tem que ser campeão, competitivo. E porque no médio prazo? Porque temos a possibilidade de fazermos projetos incentivados. Temos que aderir ao Comitê Brasileiro de Clubes, para o Bahia ter a possibilidade de buscar mais e novas fontes de receitas. Temos que buscar a iniciativa privada com projetos consistentes, e os projetos via Lei de Incentivo ao Esporte costumam a ser apresentados em um ano, para que o valor chegue no ano seguinte. É o mais comum dentro do mercado. Em paralelo ao alto rendimento, podemos trabalhar com oportunidades de mercado, que foi o exemplo da corrida de rua. Nós temos os custos destrinchados e a possibilidade de receita. Fazer um evento que se aproxima do seu torcedor gera sensação de pertencimento e engajamento.

De que forma você imagina que o fomento a esses esportes pode aproximar o torcedor do clube?

Pela força da marca Bahia. A partir do momento que disser que está se trabalhando em outro esporte, já tem uma questão de visibilidade maior do que a atual. Mas a gente tem que ser muito responsável com isso. Em qual esporte hoje, além do futebol, Salvador é referência nacional? Algumas pessoas falam do boxe, nós temos um trabalho excepcional de Luiz Dórea. Claro que de outras pessoas também, mas ele é a grande referência. Temos o Yacht Clube da Bahia com um trabalho interessante, tanto de piscina quanto de águas abertas, e a Leila Vasperoni, nossa número um da chapa do Conselho Deliberativo, é uma das diretoras de lá e conhece essa realidade de Salvador. Sei qual é a realidade do vôlei, porque joguei Jocopar por quatro anos, pratico corrida de rua há três anos ininterruptos, já ganhei medalha no Masters de Natação. Eu conheço um pouco essa realidade. Não é por falta de vontade e dedicação que Salvador não tem uma cultura esportiva que o Bahia deve buscar ajudar a desenvolver, mas é difícil porque o Brasil é um país muito focado em futebol. Tem muita gente querendo trabalhar os outros esportes em Salvador, mas, por algumas dificuldades, não conseguiram ainda, de maneira regular, atingir a excelência. A gente pode ser um facilitador. Mas é um trabalho longo de mudança cultural.

Por falar em torcida, há anos se fala da relação do Bahia com o interior do estado. Como você planeja uma melhor difusão do clube pelo território baiano?

Isso tem que ser um trabalho de parceria da SAF com o clube, porque um trabalho de valorização de marca precisa ser integrado. O departamento de futebol é responsabilidade do City, e é quem tem a maior visibilidade da marca. O Bahia não nasceu de outro esporte, nasceu do futebol para o futebol. Durante a sua história, teve momentos de felicidade em outros esportes. Mas, para fazer um trabalho regular, fortalecendo a presença no interior do estado, temos que ter alinhamento entre SAF e clube. Quando fui presidente, a gente tinha um departamento muito focado nesse trabalho, conseguimos aumentar o número de sócios no interior e ter sócios em todos os estados do Brasil, por exemplo. É um trabalho contínuo. Aproveitar oportunidades como jogos do Campeonato Baiano, onde pode-se fazer eventos. A gente tem, no nosso plano de gestão, a previsão de realizar dois eventos anuais com as embaixadas, para aproximar a marca Bahia, aproximar ídolos. Fizemos evento durante a fase de campanha com as embaixadas, para entender os anseios desse torcedor. Eles gostariam, por exemplo, de ter uma prioridade na aquisição de ingressos quando viessem a Salvador, algo que só acontece uma ou duas vezes por ano.

Você estabeleceu metas macro para cada ano de sua gestão? Quais são elas?

Ainda prefiro não detalhar. Primeiro, precisamos ter a responsabilidade de apresentar o nosso projeto de campanha, relembrar o trabalho que fizemos de 2015 a 2017, com recuperação de patrimônio do Bahia (Fazendão, Cidade Tricolor e terreno no Jardim das Margaridas), conquista de todas as certidões negativas de débito (municipal, estadual e federal), a possibilidade do voto online para presidente. Eu prefiro relembrar esses momentos, sinalizar as propostas que a gente tem. Quando fui presidente, cada diretoria trabalhava com três metas anuais, uma delas sempre de caráter econômico. E o clube tinha três grandes metas anuais e uma supermeta. Isso tudo era alinhado na parte de gestão e de administração. A gente vai fazer reuniões semanais com os funcionários ou responsáveis de cada área. Como a estrutura do Bahia hoje está muito mais enxuta, faremos reuniões com os funcionários de maneira integral.

De que forma seu plano de gestão será afetado com um eventual rebaixamento do Bahia?

O Bahia vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Tenho confiança no trabalho de Rogério Ceni, dos atletas, do próprio Grupo City, apesar de ser um primeiro ano difícil, duro, diria até abaixo da expectativa do torcedor tricolor. Não quero falar sobre essa possibilidade de rebaixamento, mas não tenho medo, caso aconteça. Quando assumi, foi uma semana após o rebaixamento, e nós conseguimos fazer o trabalho.

Qual o maior aprendizado que você tirou da sua primeira gestão como presidente do Bahia e traz para agora?

Quando tive a oportunidade de ser o primeiro presidente eleito para um mandato regular na era democrática, o Bahia era grande enquanto clube, história, tradição e paixão da sua torcida. Mas, enquanto empresa, internamente, era muito desorganizado. Tivemos que reconfigurar o clube com gestão, com governança corporativa, transparência. O reposicionamento de marca em credibilidade, de orgulho do torcedor e valorização junto aos funcionários, também rendeu ao Bahia uma parceria com a Unicef, no programa “Jogue Limpo, Jogue Bem”. Iniciamos um trabalho de responsabilidade social com as Obras Sociais Irmã Dulce. Essa reconfiguração institucional foi a grande maturidade, enquanto gestor, que eu consegui trabalhar dentro do Bahia. Tinha 33 anos na época, era muito jovem. Continuo jovem com 42, mas muito mais experiente, maduro, para saber o caminho que o clube precisa trilhar e eventuais obstáculos que a gente possa encontrar.

Naquela gestão, você costumava "botar a cara" na imprensa algumas vezes, com palavras fortes. Qual vai ser o seu comportamento nesse sentido, considerando que o futebol não está mais com a associação?