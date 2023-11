Marcos Felipe ainda acredita em vaga na Sula: 'pensar por fases'

O momento do Bahia não é dos melhores, mas um triunfo diante do Corinthians pode significar o início de um olhar para novos rumos na Série A. Para Marcos Felipe, o foco continua em sair da zona de rebaixamento o quanto antes, mas o sonho de disputar uma competição internacional em 2024 ainda não acabou.



"Não houve perda de foco. Temos que pensar por fases. Hoje a gente tem que pensar no jogo contra o Corinthians para nos afastarmos o mais rápido possível dessa situação e, logo em seguida, pensar em uma vaga na Sul-Americana", disse o goleiro, em entrevista coletiva prévia ao último treino do tricolor antes da partida contra o Corinthians, nesta sexta-feira (24), às 21h, na Neo Química Arena.