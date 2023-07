Marcos espera reação do Bahia na Série A do Brasileirão. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

A eliminação na Copa do Brasil ainda ecoa na cabeça dos jogadores do Bahia, mas a meta agora é deixar a eliminação diante do Grêmio para trás e focar na recuperação no Brasileirão. Neste domingo (16), o Esquadrão visita o Athletico-PR, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba.



Um dos líderes do elenco tricolor, o goleiro Marcos Felipe concedeu entrevista nesta sexta-feira e afirmou que o desempenho conquistado contra o Grêmio vai servir de modelo para o restante da temporada.

"Tem que ser como modelo de jogo pra gente, nossa postura, nossa forma tática. Teve boas ações dentro do jogo, é levar isso para os próximos jogos para que nós consigamos ter êxito durante o campeonato", iniciou ele.

Marcos Felipe disse ainda que o Bahia vem fazendo um trabalho psicológico para não deixar que as derrotas abalem o time no restante do ano. Assim como outros jogadores fizeram logo após o jogo contra o Grêmio, ele prega que o objetivo é fazer uma Série A segura.

"Nós temos um trabalho mental muito forte juntamente com a psicóloga. Nós sabemos que a eliminação é um tanto dolorosa, mas nós temos que levantar nossa cabeça. Temos um campeonato longo ainda pela frente, que é o Brasileiro, e temos o nosso objetivo. É seguir em frente, temos, já no momento que acaba o jogo, temos a tristeza, obviamente, mas, após 24 horas, já vencemos tudo isso e seguimos em frente no nosso foco - completou.

EVOLUÇÃO

Durante a entrevista, o goleiro tricolor foi questionado sobre a evolução que vem tendo com a camisa do Esquadrão. Apesar de ainda cometer algumas falhas, Marcos fez defesas importantes nas últimas partidas.