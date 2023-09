Marcos Felipe revela conversa com Ceni no Bahia: 'Buscar voos mais altos'

Marcos Felipe em entrevista coletiva do Bahia. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Um dos destaques do Bahia nesta edição do Brasileirão, Marcos Felipe agora tem um ídolo como técnico. Após a demissão de Renato Paiva, Rogério Ceni chegou para comandar o Esquadrão. Uma escolha comemorada pelo goleiro tricolor, que ganha a oportunidade de trabalhar com um dos principais nomes do Brasil em sua posição.



"Em relação ao professor Rogério Ceni, sabemos que ele é um referência nacional e mundial. Ele tem galgado essa profissão de treinador agora. Lógico que é referência e exemplo para todos nós, com certeza. Esperamos colher frutos com ele aqui", disse, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13).

Ceni chega com a missão de manter o Bahia na primeira divisão. Neste momento, o Esquadrão tem 22 pontos e ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, logo acima do Z4. Mas, segundo Marcos Felipe, o trabalho já traz objetivos que vão além da luta contra o rebaixamento.

"Ele passou uma mensagem de que precisamos colocar o Bahia novamente no patamar que tem que estar. Ninguém está acomodado com a situação que estamos. Ele, que chegou, também não está. Passou essa mensagem de buscar voos mais altos. Nós acreditamos que isso é possível. E, se Deus quiser, no final da temporada, vamos buscar uma vaga na Sul-Americana", comentou.

O primeiro desafio de Ceni à frente do Bahia será nesta quinta-feira (14). O tricolor visitará o Coritiba, no Couto Pereira, a partir das 20h, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Trata-se de um confronto direto na briga contra o Z4. Afinal, o Coxa é o lanterna da Série A, com 14 pontos. Marcos Felipe destacou a motivação para o duelo.

"A motivação sempre existe, e se tratando de confronto direto... Sabemos que são 38 finais e restam agora apenas 16. Nossa motivação está lá em cima para conseguir o máximo de triunfos possível, poder se livrar logo dessa situação e terminar a temporada com um aproveitamento bem melhor", comentou.

Durante a carreira como jogador, Ceni virou Mito no São Paulo, onde empilhou grandes títulos, como dois Mundiais, duas Libertadores, três Brasileirões, entre outros. Também se notabilizou pela grande qualidade com a bola nos pés, não somente na saída como também nas cobranças de falta e pênalti. Marcos Felipe, porém, desconversou sobre seguir os passos de Ceni nesses dois últimos fundamentos.

"Eu acho que já tenho muita responsabilidade em defender. Não é uma coisa que eu deixo de trabalhar. A gente pode, no futuro, quem sabe, ter a oportunidade de cobrar uma falta ou cobrar um pênalti. A gente nunca sabe quando isso precisará acontecer", falou.

Confira outros trechos da entrevista de Marcos Felipe:

Destaque com defesas

Jogamos contra adversários qualificados, que normalmente vão ter chances de gol também. Graças a Deus, tenho conseguido contribuir com defesas e espero dar continuidade a esse trabalho.

Mentalidade vencedora de Ceni

Nós sabemos que todo mundo quer vencer. Não tenho dúvida de que o pensamento do grupo é sempre de vencer. Mas existem os adversários, a gente não joga sozinho os 90 minutos. Nós procuramos fazer tudo aquilo o que é necessário para poder conseguir os três pontos, e é isso que vamos continuar fazendo daqui para frente.

Cera dos goleiros após defesas

Sim, vejo, assisto a vários jogos. Não tem como eu afirmar se houve lesão ou não em determinado lance. Só quem está dentro de campo para saber realmente o que houve. Eu, particularmente, observo que às vezes o goleiro faz a defesa ali em um lance que tem que se esticar mais um pouco, talvez acaba criando alguma dor no momento. Só quem está lá dentro de campo para poder entender realmente o que aconteceu.

