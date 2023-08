Marcus D'Almeida é bronze no Mundial e se garante em Paris-2024

O carioca Marcus D´Almeida, de 25 anos, garantiu a medalha de bronze na categoria arco recurvo, neste domingo, no Mundial de tiro com arco, em Berlim, e uma vaga na Olimpíada de Paris, em 2024. A classificação olímpica veio por causa da medalha de bronze ne etapa alemã do Mundial, que aconteceu debaixo de muita chuva.



O arqueiro brasileiro, que foi vice-campeão mundial em 2021, só foi superado, na semifinal, pelo turco Mete Gazoz, que levou o ouro ao bater na decisão o canadense Eric Peters por 6 a 4. Ainda neste domingo, o brasileiro passou por 6 a 0 pelo sul-coreano Kim Je-deok nas quartas e acabou perdendo por 7 a 3 para Gazoz (12º do mundo) na semi. Na disputa pelo bronze, superou o indonésio Arif Dwi Pangestu: 6 a 4.