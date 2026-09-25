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Marquinhos admite atuação abaixo do esperado da Seleção em empate com a Austrália: 'Podemos fazer muito melhor'

Capitão do Brasil reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado em Townsville e destacou pontos que precisam ser corrigidos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:12

Marquinhos em entrevista após a partida
Marquinhos em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/getv

Pouco mais de dois meses depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira voltou a campo nesta sexta-feira (25) e empatou por 1x1 com a Austrália. O resultado marcou o primeiro compromisso do Brasil após o Mundial e deu início à preparação para a Copa do Mundo de 2030, mas Marquinhos avaliou que a equipe poderia ter apresentado um desempenho melhor.

Apesar de considerar que uma nova fase está começando, o capitão brasileiro fez uma ressalva ao falar sobre o início de um novo ciclo. Para Marquinhos, a continuidade de Carlo Ancelotti no comando faz com que o trabalho não comece exatamente do zero.

“Acho que a expectativa era de um resultado melhor, dos torcedores e nossa. Não conseguimos concretizar as chances em gol. Mudaria a visão do jogo. Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não começou agora, já estamos um passo à frente, mas podemos fazer melhor”, afirmou o zagueiro à ge tv.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Marquinhos também destacou a presença de novos jogadores no grupo, mas admitiu que a Seleção teve dificuldades para controlar a partida contra a Austrália. Na avaliação do capitão, o time abusou das bolas longas e não conseguiu manter a compactação necessária em campo.

“Espero que cada vez mais a gente consiga crescer, ajudar os mais novos. Vimos que eles [novos jogadores] podem ajudar. Nos próximos jogos vamos testar os mais novos. A expectativa para esse jogo era melhor, com certeza. Tivemos a bola, mas não criamos muitas chances com dinâmica. Muita bola longa, o time não estava compactado. Vamos treinar para melhorar nos próximos jogos. Isso faz diferença numa Copa do Mundo”, analisou.

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Questionado sobre possíveis mudanças na forma de jogar da Seleção nos próximos compromissos desta Data Fifa, Marquinhos afirmou que a definição ainda cabe ao técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro, porém, destacou a importância de buscar um resultado positivo para que a equipe tenha tranquilidade para se desenvolver neste início de ciclo.

“Pode ser [que haja uma mudança de esquema], ele não falou nada ainda, não concretizou. Amanhã vamos ter a clareza do que será esse segundo jogo. O resultado é muito importante para manter o bom caminho, bom ambiente. Depende muito do resultado que tivermos dentro de campo, e do desempenho que tivermos dentro de campo”, concluiu.

A Seleção Brasileira volta a enfrentar a Austrália na terça-feira (29), novamente às 7h, mas desta vez em Brisbane. Depois, o Brasil encara a Índia no próximo sábado (3), em Calcutá, no primeiro confronto entre as duas seleções principais.

Tags:

Brasil Seleção Brasileira Austrália Marquinhos

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