NOVO CICLO

Marquinhos admite atuação abaixo do esperado da Seleção em empate com a Austrália: 'Podemos fazer muito melhor'

Capitão do Brasil reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado em Townsville e destacou pontos que precisam ser corrigidos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:12

Marquinhos em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/getv

Pouco mais de dois meses depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira voltou a campo nesta sexta-feira (25) e empatou por 1x1 com a Austrália. O resultado marcou o primeiro compromisso do Brasil após o Mundial e deu início à preparação para a Copa do Mundo de 2030, mas Marquinhos avaliou que a equipe poderia ter apresentado um desempenho melhor.

Apesar de considerar que uma nova fase está começando, o capitão brasileiro fez uma ressalva ao falar sobre o início de um novo ciclo. Para Marquinhos, a continuidade de Carlo Ancelotti no comando faz com que o trabalho não comece exatamente do zero.

“Acho que a expectativa era de um resultado melhor, dos torcedores e nossa. Não conseguimos concretizar as chances em gol. Mudaria a visão do jogo. Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não começou agora, já estamos um passo à frente, mas podemos fazer melhor”, afirmou o zagueiro à ge tv.

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Marquinhos também destacou a presença de novos jogadores no grupo, mas admitiu que a Seleção teve dificuldades para controlar a partida contra a Austrália. Na avaliação do capitão, o time abusou das bolas longas e não conseguiu manter a compactação necessária em campo.

“Espero que cada vez mais a gente consiga crescer, ajudar os mais novos. Vimos que eles [novos jogadores] podem ajudar. Nos próximos jogos vamos testar os mais novos. A expectativa para esse jogo era melhor, com certeza. Tivemos a bola, mas não criamos muitas chances com dinâmica. Muita bola longa, o time não estava compactado. Vamos treinar para melhorar nos próximos jogos. Isso faz diferença numa Copa do Mundo”, analisou.



Questionado sobre possíveis mudanças na forma de jogar da Seleção nos próximos compromissos desta Data Fifa, Marquinhos afirmou que a definição ainda cabe ao técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro, porém, destacou a importância de buscar um resultado positivo para que a equipe tenha tranquilidade para se desenvolver neste início de ciclo.

“Pode ser [que haja uma mudança de esquema], ele não falou nada ainda, não concretizou. Amanhã vamos ter a clareza do que será esse segundo jogo. O resultado é muito importante para manter o bom caminho, bom ambiente. Depende muito do resultado que tivermos dentro de campo, e do desempenho que tivermos dentro de campo”, concluiu.