Marquinhos revela reunião com Ednaldo sobre técnico da Seleção

A tão aguardada reunião entre o presidente da CBF e os jogadores da seleção brasileira sobre a definição do futuro treinador ocorreu na noite de quarta-feira (14), segundo revelou o zagueiro Marquinhos. Os atletas foram informados da vontade de Ednaldo Rodrigues em aguardar por Carlo Ancelotti e optaram por falar pouco sobre o italiano "por respeito" a Ramon Menezes. Ednaldo queria ouvir a opinião dos líderes do elenco verde amarelo, saber sobre outras opções, mas o assunto parece que ficará fechado às quatro chaves. Apesar de muitos jogadores não esconderem a predileção por Ancelotti, a dificuldade em trazê-lo de imediato deixa alguns meio sem jeito para falar sobre o assunto. Marquinhos foi um deles.

Marquinhos aproveitou para revelar que não há uma unanimidade no grupo e que quem for o escolhido será bem recebido. "A gente não tem preferência. É até delicado falar um nome, depois não acontece e ficaremos sem credibilidade", afirmou.

Como um dos líderes da seleção, o defensor ainda pediu para terem calma, como adotou o grupo. "Deixamos o nosso presidente trabalhar com tranquilidade no nome do treinador. Ele é um presidente muito ativo no dia a dia da seleção e sempre está junto, vendo o que acontece. Sabemos que a única coisa que podemos fazer é dar alguns argumentos, mas ele é realmente a última voz. Ele que terá a decisão".