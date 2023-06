Marta foi convocada para sua sexta Copa do Mundo. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A contagem regressiva para a despedida de Marta em uma Copa do Mundo começou. A atacante de 37 anos foi uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage, nesta terça-feira (27), para a próxima edição do torneio, a ser disputado a partir do dia 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. Será a 6ª e última chance da maior jogadora brasileira da história conquistar o título que falta em sua coleção.

Eleita a melhor do mundo pela Fifa seis vezes (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), Marta defende a amarelinha em Mundiais desde 2003. Em 2007, ficou perto de conquistar o troféu, mas a equipe perdeu a final para a Alemanha. Agora, irá mais uma vez em busca da taça. De quebra, também pode ampliar seu recorde histórico de artilharia em Copas.

Até aqui, a craque já balançou as redes adversárias 17 vezes, em 20 jogos disputados em Mundiais. É um recorde absoluto em número de gols na competição. A marca, inclusive, está à frente do masculino, cujo detentor é o alemão Miroslav Klose, com 16 tentos.

Durante a convocação, a técnica Pia Sundhage enalteceu as qualidades da jogadora. No entanto, a treinadora não garantiu a camisa 10 na formação inicial do Brasil na Copa.

"Parece música aos meus ouvidos quando uma jogadora fala sobre outras. Marta é rainha, é ícone, só de estar por perto dela, é contagioso. Ela é generosa, tem muita energia. Eu já disse algumas vezes, que na parte final do campo, ela é uma das melhores. Estar perto dela, ter a chance de estar perto dela, é muito importante", disse Pia.

"Se ela vai estar como titular, não sei. Mas o papel que eu der para ela, tenho certeza de que ela vai fazer bem", completou.

Marta vem sofrendo com sucessivas lesões e ficou 11 meses sem jogar entre 2022 e 2023 por um problema no joelho. Ela voltou a campo em fevereiro, em amistosos da seleção brasileira. Ao todo, a atacante disputou 14 partidas na atual temporada, incluindo jogos pelo Orlando Pride, seu clube, e pelo Brasil.

Durante a entrevista coletiva, Pia também comentou sobre eventual pressão por ser a última Copa do Mundo da jogadora, e reiterou que ela não está sozinha na seleção.

"Marta merece muitas coisas. Pressão é a palavra errada. Parece algo negativo. Sou sortuda por estar perto da Marta. É muito especial. Podemos usar o nome e a pessoa Marta de forma positiva. Por exemplo, você poderíamos imaginar, se ganharmos o primeiro jogo, o que isso vai fazer com o Brasil e a Marta? O Brasil não é uma só jogadora, mas um time. A Marta é a melhor por ser a melhor jogadora em equipe. Nós gostaríamos de ganhar para o Brasil, e a Marta é brasileira", falou.

A técnica ainda foi questionada sobre a ausência da atacante Cristiane. Artilheira do Santos e semifinalista do Brasileirão Feminino, a experiente jogadora de 38 anos não vem sendo convocada desde fevereiro de 2021 e esteve fora da Olimpíada de Tóquio. Pia, porém, preferiu não responder.