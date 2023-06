Marta em treino da Seleção Brasileira em fevereiro. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Um das maiores jogadoras da história do futebol, Marta é a atleta da modalidade mais rica do mundo. A brasileira do Orlando Pride, dos Estados Unidos, recebe um salário de cerca de 400 mil dólares por ano (R$ 1,9 milhão) e acumula uma fortuna de 13 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões).



É isso que aponta um ranking divulgado pelo jornal espanhol Marca, que elencou as cinco jogadoras mais ricas que disputarão a Copa do Mundo Feminina da Austrália e da Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho. Aos 38 anos, Marta se prepara para sua 6ª e última participação na competição.

Seis vezes vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa, a atacante já vestiu a camisa da seleção brasileira em 174 partidas, marcando 115 gols. A camisa 10 está em busca do título inédito. Ela chegou perto em 2007, quando foi vice-campeã após a derrota por 2x0 para a Alemanha.

Com Brasil, a jogadora foi bicampeã dos Jogos Pan-americanos, em 2003 e 2007, e faturou duas medalhas de pratas em Olimpíadas, em 2004 e 2008.

No ranking das atletas mais ricas do mundo, o segundo lugar fica com Wendie Renard, capitã da seleção da França na Copa. Atleta do Lyon, ela ganha 400 mil dólares por ano (R$ 1,9 milhão), com fortuna que chega a 10 milhões de dólares (R$ 48,5 milhões). Com a camisa francesa, Wendie fez 144 partidas e irá para a sua terceira Copa do Mundo.

O 'pódio' fica completo com outra representante dos Bleus: Amandine Henry. A volante foi a carrasca da Seleção na Copa de 2019, quando marcou na prorrogação, garantiu a vitória da França por 2x1 e eliminou o Brasil nas quartas de final. A atleta, que quase precisou deixar o futebol em 2007 por uma grave lesão no joelho, também defende o Lyon e ganha 390 mil dólares por ano (R$ 1,8 milhão). Seu patrimônio líquido é estimado em 7 milhões de dólares (R$ 33,9 milhões).

A quarta colocada é americana Alex Morgan, uma das maiores estrelas do futebol feminino na história. Ela é uma das artilheiras dos EUA, com 121 gols em 206 jogos, e já levou o troféu da Copa duas vezes (2015 e 2019). Jogadora do San Diego Wave FC, a atacante recebe cerca de 450 mil dólares por ano (R$ 2,1 milhões) e tem fortuna de 4 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões).