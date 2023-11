Marta e Debinha chegam brincando em apresentação da seleção para últimos amistosos do ano

As jogadoras da seleção brasileira feminina se apresentaram para os últimos amistosos do ano nesta segunda-feira (27), em um hotel de São Paulo. Estrela do conjunto de Arthur Elias, Marta chegou junta com a atacante Debinha e bastante brincalhona. O clima era de descontração entre todas as atletas.



"Ela combinou de chegar no mesmo horário que eu. Estão sabendo disso? Me ligou e perguntou: 'Marta, vai chegar que horas?' E chegamos juntas", se divertiu Marta, arrancando sorrisos do camisa 9. Ambas esperam atuar lado a lado desde o início já contra as japonesas.