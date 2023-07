Marta faz treino separado, mas não preocupa o Brasil para a Copa

A seleção brasileira feminina de futebol voltou às atividades de rotina em sua base, na cidade australiana de Gold Coast, nesta sexta-feira (14), após a vitória sobre a China por 3x0 em jogo-treino disputado na quinta, também em solo australiano. A equipe comandada por Pia Sundhage se prepara para a Copa do Mundo, que começa no dia 20.



Maior referência da equipe, Marta treinou em separado por precaução. Além dela, as atacantes Geyse, Bia Zaneratto e a zagueira Tainara fizeram atividades específicas para controle de carga. O objetivo é não sobrecarregar as atletas às vésperas do início do Mundial.