Marta se rende a Ary Borges: 'Honrada de entrar no lugar dela'

Ary Borges comemora com Marta depois de marcar seu terceiro gol sobre o Panamá. Crédito: Chris Hyde/FIFA

Histórica camisa 10 do Brasil, Marta começou sua sexta e última Copa do Mundo entre as reservas. Do banco, viu Ary Borges dar show, com três gols e uma assistência na vitória por 4x0 sobre o Panamá. A rainha fez questão de rasgar elogios à atuação da artilheira do dia, ressaltando o fato de ter sido a estreia de Ary em um Mundial.



"Feliz demais por ela. Óbvio que fazer três gols em uma estreia não é tão fácil assim. A Ary Borges foi abençoada. Fez três gols e deu uma assistência, então foram quase quatro gols. Aquele ali (da Bia) dava, no caso, se ela não tivesse tido a leitura tão perfeita de ver a Bia ali, ela poderia até ter tentado finalizar. Ela foi muito feliz", disse, à TV Globo.

Marta só entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo. Substituía, justamente, Ary Borges. Para a atacante, foi 'uma honra' ter entrado no lugar da camisa 17 durante o jogo. "Fiquei honrada de entrar no lugar dela, fiquei até mais tranquila. Entrei quando o jogo estava mais tranquilo para o Brasil".

Ary, aliás, recebeu das mãos de Marta o troféu de melhor jogadora da partida. Foi um desejo da própria meia. "Já estava sendo um dia especial poder ter feito três gols. Poder ter saído para ela entrar foi uma honra. Pedi que ela me entregasse o troféu de melhor da partida. Ela é muito querida pelo grupo, é nossa maior referência. Às vezes, ela não entende. Eu digo: ‘Marta, a gente te tem como exemplo’", comentou, em entrevista coletiva.

Além de elogiar Ary, a rainha ainda exaltou a atuação coletiva da Seleção. Mesmo com a goleada já construída, a equipe da técnica Pia Sundhage seguiu pressionando o Panamá.

''Depois do quarto gol, a gente foi para cima, tentando fazer mais. As meninas que entraram estavam com aquela vontade de fazer um gol, isso é normal. O que a gente criou hoje foi um trabalho coletivo que a gente vem fazendo a bastante tempo. Que isso siga até o final para que a gente possa conquistar esse título tão sonhado'', afirmou.