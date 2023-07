Marta treina em separado na 1ª atividade do Brasil em Brisbane

A atacante Marta voltou a treinar em separado nesta quarta-feira (19), na primeira atividade da seleção brasileira na cidade de Brisbane, na Austrália. A jogadora se recupera de um edema, mas não preocupa para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, na segunda-feira (24), contra o Panamá.



Marta fez trabalho de transição, já em processo final de recuperação, nesta quarta. A defensora Tainara seguiu os mesmos passos, também por causa de um edema na coxa. A CBF não divulgou maiores detalhes sobre as condições físicas das duas jogadoras.