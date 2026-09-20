Martínez critica desempenho do Vitória em derrota para o Cruzeiro: 'Parece que o time já não estava querendo jogar'

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 20:18
Pela segunda rodada consecutiva, o Vitória abriu o placar, caiu de rendimento na segunda etapa e viu um resultado importante na luta contra o rebaixamento escapar. Se na rodada passada o Leão abriu 2x0 contra o Mirassol e acabou cedendo o empate, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão, a equipe saiu na frente do Cruzeiro no Barradão, mas sofreu a virada e acabou derrotada por 3x1.
Veja como foi Vitória 1x3 Cruzeiro
Apesar dos placares diferentes, mas igualmente ruins, os dois jogos seguiram um roteiro semelhante. O Vitória fez um bom primeiro tempo, abriu vantagem, mas caiu drasticamente de rendimento após o intervalo e permitiu a reação dos adversários. A queda de desempenho foi justamente o motivo da bronca de Martínez após a partida contra a Raposa.
“Foram dois jogos diferentes para nós. Primeiro tempo muito bom, bem com a bola, postura muito boa, finalizando. Aí ajustamos duas ou três coisas no intervalo e, não sei por que, com 30 segundos tomamos um gol. Aí parece que o time não estava querendo jogar, continuar fazendo o que tinha feito no primeiro tempo. E esse time tem qualidade. Tomamos um gol de lateral, que não pode acontecer”, lamentou o volante em entrevista à Globo após a partida.
Com a derrota e os demais resultados da rodada, o Leão permanece na 13ª colocação, mas viu a distância para o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, cair para quatro pontos. Caso tivesse mantido as vantagens construídas nos dois últimos jogos, o Vitória estaria na 8ª colocação, com 38 pontos.
“A rodada já não foi muito boa, porque os times que estão brigando lá embaixo ganharam ou empataram. E a gente tinha que ganhar aqui em casa. Sabemos que fora o campeonato está sendo muito difícil, sensação de tristeza para nós. Agora temos 15 dias, folga, muita coisa para corrigir e continuar fazendo o que foi feito no primeiro tempo”, concluiu Martínez.
Por conta da Data Fifa, o Leão da Barra terá mais de duas semanas para descansar e se preparar antes de voltar a campo. O próximo compromisso será no dia 7 de outubro, contra a Chapecoense, novamente no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.