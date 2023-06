Mateus Gonçalves foi apresentado pelo Vitória nesta quinta-feira (22). Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tem mais uma novidade na briga pelo G-4 da Série B. Depois de acertar com o volante Dudu, o Leão fechou mais um reforço para a sequência da Segundona: o atacante Mateus Gonçalves. Ele foi apresentado pelo clube na tarde desta quinta-feira (22), um dia depois de desembarcar em Salvador.



O jogador de 28 anos destacou a velocidade como sua principal característica e disse que pode atuar nas duas pontas.



"Eu sou um jogador rápido. Gosto muito do mano a mano. Acho que vou agregar da forma que o professor precisar. Posso atuar dos dois lados do campo, por dentro também. Meu forte é a velocidade, o drible", garantiu.

"A gente aprende a se adaptar aos dois lados do campo. Mas minha preferência é do lado esquerdo, jogar com a perna trocada. É onde, desde a categoria de base, eu fui treinado. Mas se o professor precisar do lado direito, estarei disponível. O mesmo por dentro", completou.

Mateus Gonçalves estava no América-MG, mas teve pouco espaço no Coelho. Disputou apenas nove partidas em 2023, sendo quatro como titular. Deu uma assistência e não marcou gols. Agora no Vitória, se diz preparado para defender a camisa vermelha e preta. O atacante, porém, terá que esperar um pouco. Ele só poderá ser regularizado a partir da abertura da próxima janela de transferências, no dia 3 de julho.

"Chego para trabalhar. Trabalhar forte, muita disciplina, para poder agregar ao grupo e buscar nossos objetivos nesse segundo semestre. Estou preparado. Fisicamente bem, estava em competição no América-MG. Sempre trabalhando muito. Chego preparado para, na hora que a janela abrir, ter a oportunidade de poder ajudar", afirmou.

A negociação entre Mateus Gonçalves e o Leão, aliás, já vem desde o início do ano. "O Vitória já tinha feito a oferta antes. Mas, como eu tinha acabado de chegar no América-MG do Cerro Porteño, eu e minha família decidimos esperar um pouco. Mas o projeto aqui sempre foi interessante, me agradou. Queria esperar essa janela de meio do ano para poder vir, estava sempre nas conversas. Minha decisão foi porque gostei muito do que me apresentaram para essa sequência de temporada".

Doping

Mateus Gonçalves também falou sobre o drama que viveu entre 2021 e 2022, quando testou positivo no exame de doping. Na época, defendia o Cerro Porteño, do Paraguai, e foi afastado da profissão por 12 meses. "Ali, para mim, eu perdi um pouco o chão", disse.

"Lembro que estava no Cerro Porteño e, quando recebo a notícia com o treinador, com a parte médica do clube, que falou: 'olha, Mateus, a partir de hoje você não pode mais vir aqui no clube porque testou positivo no doping. Agora, tem que procurar seu advogado, seus empresários'. O que mais sabemos fazer é jogar futebol. hegar um momento de não poder entrar no clube... Pensei: 'O que aconteceu?' Você começa a buscar onde foi", lembrou.

Segundo Mateus, o doping aconteceu após um erro da farmácia que manipulava seus suplementos. O jogador afirma ter sido "injustiçado", mas falou como o período afastado o ajudou a se fortalecer.

"Tinha convicção de que só podia estar na suplementação manipulada. Ali começa um processo doloroso. Eu estava quase entrando em depressão. Minha esposa falou que eu precisava de um acompanhamento psicológico. E aí é um conselho que eu dou para todos vocês. Terapia é preventiva, é boa. Foram dias difíceis, mas buscamos força", falou.

"Todos nós passamos por momentos difíceis, e a gente só consegue crescer na dificuldade. Porque quando a gente está na zona de conforto, acho que é difícil ter um crescimento. Passei por esse momento difícil, quando testei positivo quando estava no Cerro Porteño. Foram 12 meses difíceis. Mas foi onde eu mais amadureci, como homem, como atleta, a mentalidade mudou. Foi importante, mas não foi fácil", seguiu.

Ainda sem Mateus Gonçalves à disposição, o Vitória se prepara para o próximo jogo pela Série B. O Leão enfrenta o Guarani neste domingo (25), às 18h, no Brinco de Ouro, pela 13ª rodada.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Mateus Gonçalves:

Disputa no ataque

Acho que quanto mais qualidade tiver, melhor. A disputa vai ser sadia, o grupo é bom, tem jogadores bons. Eu já acompanhei alguns jogos. Como eu disse, venho para agregar, trabalhar bastante. E, quando a oportunidade surgir, estar pronto para poder ajudar.

Torcida

A expectativa é a melhor possível. Já conhecia o que é a torcida do Vitória, já vi jogos, já acompanhei. Confesso que estou um pouco ansioso para poder jogar, encontrar a torcida. É o nosso 12º jogador, que vai estar ali nos apoiando, nos empurrando a todo momento para a gente conquistar nosso objetivo, que é o acesso. E colocar o Vitória onde merece, que é na Série A. Ansioso para poder jogar aqui em casa, com nossa torcida. E muito motivado e feliz.

Pressão

Eu gosto muito de usar a frase do que aconteceu comigo como exemplo. Eu passei por um doping, onde houve uma contaminação, fui injustiçado. Mas, depois dali, eu acho que já não tenho medo de mais nada. Acho que passei os piores momentos da minha carreira nessa contaminação. Acho que a pressão é benéfica, porque se a gente conquistar coisas grandes, a pressão vai ser maior. A torcida está correta de cobrar, porque é passional. Futebol é paixão. O torcedor vem aqui, às vezes alguém que deixa de comprar uma comida em casa para comprar o ingresso. Ele quer ver o melhor Vitória, o melhor time. Nós, como jogadores, temos essa consciência e damos nosso melhor todos os dias. Para poder atender não só a expectativa do torcedor, mas a nossa também. Queremos crescer, temos objetivos. E a pressão é bem-vinda e benéfica.